Сын Портнова выехал из Украины по поддельным документам, - СМИ (фото)

29-летний Игорь Портнов, по данным журналистов, получил от Львовской ОВА разрешение на выезд в статусе волонтера.

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Сын пророссийского деятеля Андрея Портнова, 29-летний Игорь Портнов в марте получил временное разрешение на выезд из Украины как волонтер по поддельным документам. Об этом сообщает портал "Наши Деньги Львов".

В начале сентября проект "Схемы" опубликовал расследование, посвященное сыну экс-нардепа Андрея Портнова. Журналисты выяснили, что 29-летний Игорь Портнов получил временное разрешение на выезд в статусе волонтера и не вернулся в Украину.

Для пересечения границы с Польшей Портнов использовал разрешение, предоставленное Львовской военной администрацией на основании обращения от ОО "Народная самооборона". Расследование показало, что документ фальшивый. Об этом свидетельствует фейковая эмблема, название и печать без ЕДРОУ.

[ + – ] Письмо от ОО "Народная самооборона"

[ + – ] Сравнение оригинальной и поддельной печати

Во Львовской ОВА заявили, что они не знают, с какой электронной почты им прислали подделанные документы, необходимые для выезда Игоря Портнова. В администрации добавили, что из-за большого количества обращений данные на сервере хранятся не более 30-45 дней.

В ведомстве также отметили, что в их полномочия не входит проверка данных, которые к ним поступают. Представители ОВА заявили, что у них нет возможностей и средств контроля за пересечением границ гражданами Украины, а также за их возвращением.

В Государственной пограничной службе также отказались комментировать ситуацию, сославшись на заботу о персональных данных.

Ранее также сообщалось, что в июне пограничники разрешили Андрею Портнову выехать из Украины через КПП в Закарпатской области. Работники Погранслужбы не уточнили, на каком основании бывший сотрудник Администрации президента времен Януковича смог покинуть страну.

Еще Фокус писал, что в декабре прошлого года Соединенные Штаты ввели санкции в отношении Портнова. Вашингтон считает бывшего замглавы Администрации президента "причастным к нарушению прав человека".