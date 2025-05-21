Застрелили в Іспанії: що відомо про ексрадника Януковича Андрія Портнова

В Іспанії поблизу Мадрида застрелили 51-річного колишнього радника експрезидента України Віктора Януковича. Раніше він закликав амністувати «беркутівців» та розпочати слідство проти учасників Євромайдану.

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Фокус зібрав інформацію про Андрія Портнова.

Хто такий Андрій Портнов

Андрій Портнов був народним депутатом України V скликання (2006-2010 роки) від Блоку Юлії Тимошенко. Також відомий тим, що після поразки Юлії Тимошенко на президентських виборах 2010 року захищав її інтереси у Вищому адміністративному суді.

У квітні 2010 року став заступником голови Адміністрації президента Януковича і керівником Головного управління з питань судової реформи та судоустрою.

Під час Євромайдану Портнов був членом "робочої групи з врегулювання політичної кризи" разом із президентом Віктором Януковичем й тодішньою міністеркою юстиції Оленою Лукаш.

24 січня 2014 року президент Янукович звільнив Портнова з посади свого радника і призначив його першим заступником голови Адміністрації президента України. 26 лютого він був звільнений з посади виконувача обов'язків президента України Олександром Турчиновим.

У березні 2014 року Європейський Союз запровадив санкції проти 18 громадян України, підозрюваних у незаконному привласненні державних коштів та причетності до порушень прав людини. Серед них був і Портнов. А в березні 2015 року ЄС продовжив санкції, але виключив зі списку Портнова.

У березні 2018-го Служба безпеки України порушила справу про держзраду щодо Портнова. Через це той подав позов до суду на СБУ. Згодом справу закрили.

За інформацією зі ЗМІ, 28 лютого 2014 року Портнов покинув територію України й повернувся 19 травня 2019 року під час президентських виборів. За словами Портнова весь цей час він був закордоном у відрядженні. При цьому Печерський районний суд ухвалив таке рішення: "Задовольнити заяву і встановити факт безперервного на законних підставах проживання ОСОБА_2 (АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) на території України з 14 квітня 2014 року по 19 травня 2019 року."

В 2019 році Андрій Портнов закликав амністувати "беркутівців" та розпочати слідство проти учасників Євромайдану.

В грудні 2021 року на Андрія Портнова наклали санкції США. У Мінфіні тоді наголосили, що у середині 2019 року Портнов вступив у змову з високопосадовцем українського уряду, щоб спрямувати вищі юридичні інститути України у своїх інтересах і вплинути на Конституційний Суд України. А ще американське відомство зазначало, що Портнов був замішаний у спробі вплинути на генерального прокурора України.

Останнім часом Портнов активно "зачищав" медіаполе, виграваючи масу судів у ЗМІ, де його називали проросійським. Можливо, готувався повернутись в Україну.

Нагадаємо, вбивство Андрія Портнова сталося біля Американської школи в муніципалітеті Посуело-де-Аларкон близько 9:15 ранку за місцевим часом. Поліція отримала повідомлення про те, що людина лежала на вулиці з вогнепальними пораненнями.

Фокус також писав, що в 2023 році колишній народний депутат та ексрадник Віктора Януковича Андрій Портнов подав позовну заяву про захист гідності, честі та ділової репутації на видання Фокус через публікацію матеріалу, в якому його вказали як "проросійського політика".