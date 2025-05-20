Поджог дома Стармера: второй подозреваемый оказался выходцем из Украины

Второй обвиняемый в поджоге дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера оказался выходцем из Украины, который впоследствии получил гражданство Румынии.

Related video

Об этом сообщил телеканал Sky News.

Отмечается, что 26-летний Станислав Карпюк 20 мая предстал перед Вестминстерским магистратским судом Лондона, где ему предъявили обвинение в сговоре с целью повреждения имущества и намерения подвергнуть опасности жизнь другого человека.

Карпюка задержали в аэропорту Лондона на прошлой неделе. Через переводчика на суде он назвал свое имя на русском языке.

Адвокат выходца из Украины сообщил, что его подзащитный уже девять лет живет в Великобритании и сейчас ждет результатов экзаменов в Кентерберийском университете Крайст-Черч, в котором парень учился предпринимательскому делу.

Сам Карпюк, который имеет румынское гражданство, отрицает свою вину.

Он сказал на суде, что его не было на месте поджога.

Три пожара в Лондоне связаны со Стармером

Первый поджог случился в четверг, 8 мая, когда из-за пожара был поврежден автомобиль Toyota Rav 4. Выяснилось, что транспортное средство ранее принадлежало Стармеру.

Второй инцидент произошел через два дня — в субботу, 10 мая, когда было совершено нападение на квартиру в Ислингтоне. Квартира также имеет связь со Стармером — в 1990-х годах он был ее владельцем.

В понедельник, 12 мая, рано утром было совершено нападение на семейный дом Кира Стармера, расположенный в Тафнелл-парке. Сейчас британский чиновник сдает его в аренду невестке.

В результате поджогов пострадавших нет, зафиксированы лишь незначительные повреждения.

Напомним, 18 мая стало известно, что в деле о поджоге дома Стармера задержали еще одного подозреваемого.

О самом поджоге дома Стармера стало известно 13 мая: СМИ сообщили, что в здание бросили "коктейль Молотова".