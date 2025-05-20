Підпал будинку Стармера: другий підозрюваний виявився вихідцем з України

Другий обвинувачений у підпалі будинку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера виявився вихідцем з України, який згодом отримав громадянство Румунії.

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Про це повідомив телеканал Sky News.

Зазначається, що 26-річний Станіслав Карпюк 20 травня постав перед Вестмінстерським магістратським судом Лондона, де йому висунули обвинувачення у змові з метою пошкодження майна і наміру наразити на небезпеку життя іншої людини.

Карпюка затримали в аеропорту Лондона минулого тижня. Через перекладача на суді він назвав своє ім'я російською мовою.

Адвокат вихідця з України повідомив, що його підзахисний уже дев'ять років живе у Великій Британії та наразі чекає на результати іспитів у Кентерберійському університеті Крайст-Черч, у якому хлопець навчався підприємницькій справі.

Сам Карпюк, який має румунське громадянство, заперечує свою провину.

Він сказав на суді, що його не було на місці підпалу.

Три пожежі у Лондоні пов'язані зі Стармером

Перший підпал трапився у четвер, 8 травня, коли через пожежу було пошкоджено автомобіль Toyota Rav 4. З'ясувалося, що транспортний засіб раніше належав Стармеру.

Другий інцидент трапився через два дні — у суботу, 10 травня, коли було скоєно напад на квартиру в Іслінгтоні. Квартира також має зв'язок зі Стармером — у 1990-х роках він був її власником.

У понеділок, 12 травня, рано-вранці було вчинено напад на сімейний будинок Кіра Стармера, розташований у Тафнелл-парку. Наразі британський посадовець здає його в оренду невістці.

Внаслідок підпалів постраждалих немає, зафіксовано лише незначні ушкодження.

Нагадаємо, 18 травня стало відомо, що у справі про підпал будинку Стармера затримали ще одного підозрюваного.

Про сам підпал будинку Стармера стало відомо 13 травня: ЗМІ повідомили, що у будівлю кинули "коктейль Молотова".