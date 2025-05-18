Звинувачують у змові: у справі про підпал будинку Стармера затримали ще одного підозрюваного, — The Telegraph

У справі про підпал будинку прем'єр-міністра Великої Британії затримали ще одного підозрюваного — 26-річного чоловіка, якому висувають звинувачення у змові. Поліція підозрює, що він міг діяти спільно з 21-річним українцем, перше слухання у справі якого відбулося у суді напередодні, й з'ясовує мотиви нападників, зокрема те, чи не може за інцидентами стояти "ворожа держава".

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Про нові подробиці розслідування справи про підпал будинку Стармера розповіло видання The Telegraph 17 травня.

Повідомляється, що 26-річного чоловіка було затримано у суботу, 17 травня, в аеропорту Лутон за підозрою у змові щодо спричинення підпалу з метою створення загрози життю.

Арешт здійснили представники антитерористичної служби зі Східного регіону Спеціального підрозділу, поліція Лондона взяла його під варту. Його, як і 21-річного українця Романа Лавриновича, підозрюють у скоєнні серії підпалів у Лондоні, які трапилися з 8 по 12 травня.

Підпали у Лондоні: всі три пожежі пов'язані зі Стармером

Як з'ясувало слідство, усі три інциденти мають спільний зв'язок: дотичність до британського прем'єр-міністра Кіра Стармера.

Перший трапився у четвер, 8 травня, коли через пожежу було пошкоджено автомобіль Toyota Rav 4. З'ясувалося, що транспортний засіб раніше належав Стармеру.

Другий інцидент трапився через два дні — у суботу, 10 травня, коли було скоєно напад на квартиру в Іслінгтоні. Квартира також має зв'язок зі Стармером — у 1990-х роках він був її власником.

У понеділок, 12 травня, рано-вранці було скоєно напад на сімейний будинок Кіра Стармера, розташований у Тафнелл-парку. Наразі британський посадовець здає його в оренду невістці.

Внаслідок підпалів постраждалих немає, зафіксовано лише незначні ушкодження.

21-річного українця затримали у справі про підпал будинку Стармера: що відомо

16 травня відбулося судове засідання, на якому заслухали звинувачення проти 21-річного Романа Лавриновича. Хлопця затримали через підозри у скоєнні зазначених трьох нападів.

На засідання магістрального суду Лавринович з'явився. Після слухання повідомили, що наступне судове засідання у цій справі має відбутися 6 червня у стінах Центрального кримінального суду.

Батько хлопця розповів, що розмовляв із сином за кілька годин до одного з інцидентів, й нічого підозрілого не помітив.

Нагадаємо, про сам підпал будинку Стармера стало відомо 13 травня: ЗМІ повідомили, що у будівлю кинули "коктейль Молотова".