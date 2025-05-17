У Британії відбувся суд над 21-річним українцем, якого звинувачують у підпалі дому Стармера, — The Telegraph

21-річний Роман Лавринович, якого у Великій Британії звинуватили у підпалі будинку прем'єр-міністра Кіра Стармера та ще кількох інцидентах, прибув до зали суду у п'ятницю, 16 травня. Батько хлопця розповів, що перед цим розмовляв із ним й ніщо не віщувало біди, а сам Роман упродовж слухання весь час тримав руки перед собою.

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Про подробиці справи, а також про деякі факти з біографії українця, розповіло британське видання The Telegraph.

Романа заарештували вранці у вівторок, 13 травня, у зв'язку з серією ймовірних підпалів, які трапилися на півночі Лондона. 21-річного українця звинувачують в трьох окремих інцидентах, що трапилися 11 та 12 травня: це пожежа транспортного засобу, пожежа біля входу в будинок та пожежа в іншому житловому приміщенні. Серед перелічених інцидентів і підпал будинку Стармера.

Як зазначає The Telegraph, хлопця було взято під варту після того, як Вестмінстерський магістратський суд почув про ймовірне використання ним уайт-спіриту для підпалу. Судове слухання у цій справі призначили на п'ятницю, 16 травня.

У день слухання Роман з'явився до зали суду. Видання повідомляє, що хлопець, з'явившись перед судовими представниками, розмовляв тільки з метою підтвердження свого імені та дати народження за допомогою українського перекладача. Адвокат українця заявив, що у нього "дуже обмежені" знання англійської мови.

"Одягнений у сірий тюремний спортивний костюм, він говорив тихо та тримав руки разом перед собою протягом усіх 20-хвилинних слухань", — зазначають у матеріалі.

Повідомляється, що 21-річний українець мешкає разом із бабусею. Слідчі з'ясували, що Роман подорожував у північну частину Лондона нічними автобусами від будинку у Сіденхемі, де він проживає.

Головний магістральний суддя Пол Голдспрінг, затримуючи українця під варту, оголосив, що звинувачення є лише обвинувальними, через що він зобов'язаний передати їх до коронного суду.

Наступне судове слухання у цій справі має відбутися 6 червня у стінах Центрального кримінального суду.

Українець, якого звинувачують у підпалі будинку Стармера: що про нього відомо

У The Telegraph зазначили, що батько Романа, 48-річний Микола Лавринович, розповів про те, що його син є "гордим українцем", який "завжди захоплювався Великою Британією".

Хлопець переїхав до Великої Британії у 2023 році: коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, він спершу вирушив до Німеччини, а потім вирішив змінити локацію й залишився у Лондоні. Батько також розповів, що у Романа є дядько, який воює проти Росії, й назвав його повністю проукраїнським.

У Романа є дівчина — також українка. Хлопець заснував будівельну компанію і підписав контракт з модельним агентством, й "був щасливим".

За кілька годин до одного з інцидентів, у яких звинувачують Романа, батько розмовляв з ним. Він повідомив, що нічого не запідозрив, оскільки все було добре під час розмови.

Нагадаємо, 13 травня The Telegraph стало відомо, що у будинок Кіра Стармера кинули "коктейль Молотова".

12 травня польська радіостанція RMF FM розповіла, що у Польщі висунули звинувачення двом українцям у підпалі варшавського ТЦ.