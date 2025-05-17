В Британии состоялся суд над 21-летним украинцем, которого обвиняют в поджоге дома Стармера, — The Telegraph

21-летний Роман Лавринович, которого в Великобритании обвинили в поджоге дома премьер-министра Кира Стармера и еще нескольких инцидентах, прибыл в зал суда в пятницу, 16 мая. Отец парня рассказал, что перед этим разговаривал с ним и ничто не предвещало беды, а сам Роман в течение слушания все время держал руки перед собой.

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О подробностях дела, а также о некоторых фактах из биографии украинца, рассказало британское издание The Telegraph.

Романа арестовали утром во вторник, 13 мая, в связи с серией вероятных поджогов, которые случились на севере Лондона. 21-летнего украинца обвиняют в трех отдельных инцидентах, случившихся 11 и 12 мая: это пожар транспортного средства, пожар у входа в дом и пожар в другом жилом помещении. Среди перечисленных инцидентов и поджог дома Стармера.

Как отмечает The Telegraph, парень был взят под стражу после того, как Вестминстерский магистратский суд услышал о вероятном использовании им уайт-спирита для поджога. Судебное слушание по этому делу назначили на пятницу, 16 мая.

В день слушания Роман явился в зал суда. Издание сообщает, что парень, появившись перед судебными представителями, разговаривал только с целью подтверждения своего имени и даты рождения с помощью украинского переводчика. Адвокат украинца заявил, что у него "очень ограниченные" знания английского языка.

"Одетый в серый тюремный спортивный костюм, он говорил тихо и держал руки вместе перед собой в течение всех 20-минутных слушаний", — отмечается в материале.

Сообщается, что 21-летний украинец живет вместе с бабушкой. Следователи выяснили, что Роман путешествовал в северную часть Лондона ночными автобусами от дома в Сиденхэме, где он проживает.

Главный магистральный судья Пол Голдспринг, задерживая украинца под стражу, объявил, что обвинения являются лишь обвинительными, из-за чего он обязан передать их в коронный суд.

Следующее судебное слушание по этому делу должно состояться 6 июня в стенах Центрального уголовного суда.

Украинец, которого обвиняют в поджоге дома Стармера: что о нем известно

В The Telegraph отметили, что отец Романа, 48-летний Николай Лавринович, рассказал о том, что его сын является "гордым украинцем", который "всегда восхищался Великобританией".

Парень переехал в Великобританию в 2023 году: когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, он сначала отправился в Германию, а потом решил сменить локацию и остался в Лондоне. Отец также рассказал, что у Романа есть дядя, который воюет против России, и назвал его полностью проукраинским.

У Романа есть девушка — также украинка. Парень основал строительную компанию и подписал контракт с модельным агентством, и "был счастлив".

За несколько часов до одного из инцидентов, в которых обвиняют Романа, отец разговаривал с ним. Он сообщил, что ничего не заподозрил, поскольку все было хорошо во время разговора.

Напомним, 13 мая The Telegraph стало известно, что в дом Кира Стармера бросили "коктейль Молотова".

12 мая польская радиостанция RMF FM рассказала, что в Польше предъявили обвинения двум украинцам в поджоге варшавского ТЦ.