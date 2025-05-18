Обвиняют в сговоре: в деле о поджоге дома Стармера задержали еще одного подозреваемого, — The Telegraph

В деле о поджоге дома премьер-министра Великобритании задержали еще одного подозреваемого — 26-летнего мужчину, которому предъявляют обвинение в заговоре. Полиция подозревает, что он мог действовать совместно с 21-летним украинцем, первое слушание по делу которого состоялось в суде накануне, и выясняет мотивы нападавших, в частности то, не может ли за инцидентами стоять "враждебное государство".

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О новых подробностях расследования дела о поджоге дома Стармера рассказало издание The Telegraph 17 мая.

Сообщается, что 26-летний мужчина был задержан в субботу, 17 мая, в аэропорту Лутон по подозрению в сговоре по причинению поджога с целью создания угрозы жизни.

Арест осуществили представители антитеррористической службы из Восточного региона Специального подразделения, полиция Лондона взяла его под стражу. Его, как и 21-летнего украинца Романа Лавриновича, подозревают в совершении серии поджогов в Лондоне, которые случились с 8 по 12 мая.

Поджоги в Лондоне: все три пожара связаны со Стармером

Как выяснило следствие, все три инцидента имеют общую связь: причастность к британскому премьер-министру Киру Стармеру.

Первый случился в четверг, 8 мая, когда из-за пожара был поврежден автомобиль Toyota Rav 4. Выяснилось, что транспортное средство ранее принадлежало Стармеру.

Второй инцидент произошел через два дня — в субботу, 10 мая, когда было совершено нападение на квартиру в Ислингтоне. Квартира также имеет связь со Стармером — в 1990-х годах он был ее владельцем.

В понедельник, 12 мая, рано утром было совершено нападение на семейный дом Кира Стармера, расположенный в Тафнелл-парке. Сейчас британский чиновник сдает его в аренду невестке.

В результате поджогов пострадавших нет, зафиксированы лишь незначительные повреждения.

21-летнего украинца задержали по делу о поджоге дома Стармера: что известно

16 мая состоялось судебное заседание, на котором заслушали обвинения против 21-летнего Романа Лавриновича. Парня задержали по подозрению в совершении указанных трех нападений.

На заседание магистрального суда Лавринович явился. После слушания сообщили, что следующее судебное заседание по этому делу должно состояться 6 июня в стенах Центрального уголовного суда.

Отец парня рассказал, что разговаривал с сыном за несколько часов до одного из инцидентов, и ничего подозрительного не заметил.

Напомним, о самом поджоге дома Стармера стало известно 13 мая: СМИ сообщили, что в здание бросили "коктейль Молотова".