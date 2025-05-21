Вбивство Андрія Портнова: хто і навіщо вбив ексрадника Януковича та як це вплине на судову систему

Колишній український політик і юрист Андрій Портнов, відомий своєю роллю у владі часів Януковича та впливом на судову систему, був застрелений у передмісті Мадрида. Фокус розбирався, хто міг стояти за замовленням і що це означає для української судової системи.

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У середу, 21 травня 2025 року в Іспанії було застрелено Андрія Портнова, колишнього радника та заступника голови адміністрації президента України Віктора Януковича. Напад стався близько 9:15 ранку біля Американської школи в муніципалітеті Посуело-де-Аларкон, передмісті Мадрида. Портнов перебував у своєму автомобілі Mercedes, коли до нього підійшли двоє чи троє нападників і здійснили п’ять пострілів, чотири з яких влучили в груди, а один — у голову.

Після нападу зловмисники втекли з місця події на мотоциклі або в автомобілі BMW, прямуючи в бік парку Каса-де-Кампо. Іспанська поліція розглядає версію цілеспрямованого вбивства, можливо, пов’язаного з особистими рахунками або організованою злочинністю. Водночас не виключається ймовірність політичного мотиву, враховуючи минуле Портнова.

Хто такий Андрій Портнов

Андрій Портнов був відомим українським юристом і політиком. У 2006–2010 роках він був народним депутатом від Блоку Юлії Тимошенко, а з 2010 року обіймав посаду заступника голови Адміністрації президента Януковича, відповідаючи за судову реформу. Під час Євромайдану 2013–2014 років Портнов брав участь у розробці так званих "диктаторських законів", що обмежували громадянські свободи.

Після втечі Януковича з України у 2014 році Портнов виїхав з країни, проживав у Росії та Австрії, а згодом оселився в Іспанії. У 2018 році Служба безпеки України відкрила проти нього кримінальне провадження за підозрою в державній зраді через можливу причетність до анексії Криму, однак у 2019 році справу було закрито через відсутність складу злочину.

У 2021 році Міністерство фінансів США внесло Портнова до санкційного списку за "значну корупцію"", зокрема за зловживання впливом на українські суди.

Іспанська поліція продовжує розслідування вбивства.На місці події працюють криміналісти та слідчі, використовуючи вертольоти та дрони для пошуку підозрюваних.

Вбивство Портнова: кому це могло бути вигідно

Колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак виключає версію причетності росіян до вбивства Андрія Портнова.

"Він довго жив у Росії, був із нею пов’язаний. Якби росіяни хотіли його ліквідувати, то простіше було б арештувати його, закрити десь у СІЗО і "прибрати" без зайвого розголосу. Тут цього не було — отже, це точно не росіяни", — каже Фокусу Ступак.

На думку експерта, теоретично, могло бути звичайне пограбування. В Іспанії таке трапляється, особливо за участі мігрантів. Але — чотири постріли в груди і один у голову чітко свідчать: це була цілеспрямована ліквідація, а не випадковий злочин.

"І тепер найцікавіше — хто міг стояти за цим? Особисто я вважаю, що треба дивитися у бік українських силових структур. Ймовірно, за цим можуть стояти хтось із трьох основних правоохоронних органів України. Бо, судячи з обставин, операція виглядала доволі професійно", — вважає Ступак.

За словами політолога Тараса Загороднього, якщо говорити про те, кому могло бути вигідне вбивство Портнова, треба зважати на його біографію.

"Це була людина з великим багажем конфліктів — і в політиці, і в бізнесі. Він знав багато, був жорстким і часто конфліктним, тому причин для ворожнечі у нього було вдосталь. Є версії, що це могли бути політичні розбірки, але логічніше припустити бізнес-мотив. Не варто забувати, що колись він очолював Фонд державного майна — структуру, навколо якої завжди було багато тіньових інтересів. Тобто тут ідеться про справді велику кількість можливих конфліктів і чимало людей, які могли мати до нього претензії", — каже Фокусу Загородний.

Як вбивство Андрія Портнова вплине на судову систему

Тарас Загородний підкреслює, що Портнов не стільки керував судовою системою, скільки був її важливою частиною.

"Але сама система — це не одна людина. Це механізм, який, якщо працює, може підлаштуватися під нового "керівника". Іншими словами, сама по собі структура не зміниться — зміниться лише її виконавець. Тому я не думаю, що його смерть суттєво вплине на керованість системи, якщо вона ще й досі функціонує", — каже експерт.

За словами політичного аналітика Олексія Голобуцького, Андрій Портнов був не просто юристом. Він фактично будував і контролював ту судову систему, яку ми сьогодні маємо.

"Він знав усе: хто, як і скільки отримує, хто що вирішує. Його використовували при владі і попередні, і нинішні політики — бо він міг "вирішити" будь-яке питання. Його роль у системі була настільки глибокою, що навіть медіа програвали йому суди — наприклад, нещодавно одне велике видання змушене було виплатити йому компенсацію. Справи, які стосувалися Портнова, завжди вирішувалися швидко і завжди на його користь. Це добре ілюструє, наскільки хворою є наша судова система. Але варто розуміти — Портнов не причина хворої системи. Він — її симптом. І навіть після його смерті система не зцілиться автоматично", — каже Фокусу Голобуцький.

Екссуддя, виконавчий директор "Фундації "DEJURE" Михайло Жернаков підкреслює, що Портнов був відверто проросійським діячем, тісно пов’язаним з Москвою. Він мав величезний вплив на судову систему, протидіяв реформам і фактично був одним із творців корумпованої судової вертикалі, яку зберігав і надалі.

"Втім, не варто обманювати себе — його зникнення не означає, що система одразу очиститься. Нам усе ще потрібно: продовжувати судову реформу; очищати судову систему від недоброчесних суддів; реформувати правоохоронні органи; не допустити, щоб на місце Портнова прийшли інші, схожі на нього функціонери. Але фактично, це вже відбувається — сьогодні в Україні є інші особи, які продовжують керувати системою, побудованою Портновим", — каже Фокусу Жернаков.

За словами екссудді, є ще один важливий момент — Україні слід зберегти участь міжнародних експертів у процесі добору суддів. Наразі ця участь під загрозою: якщо до 1 червня 2025 року не буде змінено закон, незалежні міжнародні експерти втратять можливість брати участь у доборі членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

"Тож вбивство Портнова не вирішує проблему автоматично. Попереду ще дуже багато роботи", — резюмує Жернаков.

Нагадаємо, на Андрія Портнова деякий час не діяли українські санкції. Мін'юст України не мав можливості шукати пов'язані з ним активи та перевіряти можливість їх стягнення.

Фокус також писав, що син Портнова, 29-річний Ігор Портнов, у березні 2022 року отримав тимчасовий дозвіл на виїзд з України як волонтер.