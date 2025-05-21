Убийство Андрея Портнова: кто и зачем убил экс-советника Януковича и как это повлияет на судебную систему

Бывший украинский политик и юрист Андрей Портнов, известный своей ролью во власти времен Януковича и влиянием на судебную систему, был застрелен в пригороде Мадрида. Фокус разбирался, кто мог стоять за заказом и что это значит для украинской судебной системы.

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В среду, 21 мая 2025 года в Испании был застрелен Андрей Портнов, бывший советник и заместитель главы администрации президента Украины Виктора Януковича. Нападение произошло около 9:15 утра возле Американской школы в муниципалитете Посуэло-де-Аларкон, пригороде Мадрида. Портнов находился в своем автомобиле Mercedes, когда к нему подошли двое или трое нападавших и произвели пять выстрелов, четыре из которых попали в грудь, а один — в голову.

После нападения злоумышленники скрылись с места происшествия на мотоцикле или в автомобиле BMW, направляясь в сторону парка Каса-де-Кампо. Испанская полиция рассматривает версию целенаправленного убийства, возможно, связанного с личными счетами или организованной преступностью. В то же время не исключается вероятность политического мотива, учитывая прошлое Портнова.

Кто такой Андрей Портнов

Андрей Портнов был известным украинским юристом и политиком. В 2006-2010 годах он был народным депутатом от Блока Юлии Тимошенко, а с 2010 года занимал должность заместителя главы Администрации президента Януковича, отвечая за судебную реформу. Во время Евромайдана 2013-2014 годов Портнов участвовал в разработке так называемых "диктаторских законов", ограничивавших гражданские свободы.

После побега Януковича из Украины в 2014 году Портнов выехал из страны, проживал в России и Австрии, а затем поселился в Испании. В 2018 году Служба безопасности Украины открыла против него уголовное производство по подозрению в государственной измене из-за возможной причастности к аннексии Крыма, однако в 2019 году дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

В 2021 году Министерство финансов США внесло Портнова в санкционный список за "значительную коррупцию", в частности за злоупотребление влиянием на украинские суды.

Испанская полиция продолжает расследование убийства, на месте происшествия работают криминалисты и следователи, используя вертолеты и дроны для поиска подозреваемых.

Убийство Портнова: кому это могло быть выгодно

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак исключает версию причастности россиян к убийству Андрея Портнова.

"Он долго жил в России, был с ней связан. Если бы россияне хотели его ликвидировать, то проще было бы арестовать его, закрыть где-то в СИЗО и "убрать" без лишней огласки. Здесь этого не было — значит, это точно не россияне", — говорит Фокусу Ступак.

По мнению эксперта, теоретически, могло быть обычное ограбление. В Испании такое случается, особенно с участием мигрантов. Но — четыре выстрела в грудь и один в голову четко свидетельствуют: это была целенаправленная ликвидация, а не случайное преступление.

"И теперь самое интересное — кто мог стоять за этим? Лично я считаю, что надо смотреть в сторону украинских силовых структур. Вероятно, за этим могут стоять кто-то из трех основных правоохранительных органов Украины. Потому что, судя по обстоятельствам, операция выглядела довольно профессионально", — считает Ступак.

По словам политолога Тараса Загороднего, если говорить о том, кому могло быть выгодно убийство Портнова, надо учитывать его биографию.

"Это был человек с большим багажом конфликтов — и в политике, и в бизнесе. Он знал многое, был жестким и часто конфликтным, поэтому причин для вражды у него было достаточно. Есть версии, что это могли быть политические разборки, но логичнее предположить бизнес-мотив. Не стоит забывать, что когда-то он возглавлял Фонд государственного имущества — структуру, вокруг которой всегда было много теневых интересов. То есть здесь речь идет о действительно большом количестве возможных конфликтов и немало людей, которые могли иметь к нему претензии", — говорит Фокусу Загородний.

Как убийство Андрея Портнова повлияет на судебную систему

Тарас Загородний подчеркивает, что Портнов не столько руководил судебной системой, сколько был ее важной частью.

"Но сама система — это не один человек. Это механизм, который, если работает, может подстроиться под нового "руководителя". Другими словами, сама по себе структура не изменится — изменится только ее исполнитель. Поэтому я не думаю, что его смерть существенно повлияет на управляемость системы, если она до сих пор функционирует", — говорит эксперт.

По словам политического аналитика Алексея Голобуцкого, Андрей Портнов был не просто юристом. Он фактически строил и контролировал ту судебную систему, которую мы сегодня имеем.

"Он знал все: кто, как и сколько получает, кто что решает. Его использовали у власти и предыдущие, и нынешние политики — потому что он мог "решить" любой вопрос. Его роль в системе была настолько глубокой, что даже медиа проигрывали ему суды — например, недавно одно крупное издание вынуждено было выплатить ему компенсацию. Дела, которые касались Портнова, всегда решались быстро и всегда в его пользу. Это хорошо иллюстрирует, насколько больна наша судебная система. Но стоит понимать — Портнов не причина больной системы. Он — ее симптом. И даже после его смерти система не исцелится автоматически", — говорит Фокусу Голобуцкий.

Экс-судья, исполнительный директор "Фонда "DEJURE" Михаил Жернаков подчеркивает, что Портнов был откровенно пророссийским деятелем, тесно связанным с Москвой. Он имел огромное влияние на судебную систему, противодействовал реформам и фактически был одним из создателей коррумпированной судебной вертикали, которую сохранял и в дальнейшем.

"Впрочем, не стоит обманывать себя — его исчезновение не означает, что система сразу очистится. Нам все еще нужно: продолжать судебную реформу; очищать судебную систему от недобропорядочных судей; реформировать правоохранительные органы; не допустить, чтобы на место Портнова пришли другие, похожие на него функционеры. Но фактически, это уже происходит — сегодня в Украине есть другие лица, которые продолжают управлять системой, построенной Портновым", — говорит Фокусу Жернаков.

По словам экс-судьи, есть еще один важный момент — Украине следует сохранить участие международных экспертов в процессе отбора судей. Сейчас это участие под угрозой: если до 1 июня 2025 года не будет изменен закон, независимые международные эксперты потеряют возможность участвовать в отборе членов Высшей квалификационной комиссии судей.

"Поэтому убийство Портнова не решает проблему автоматически. Впереди еще очень много работы", — резюмирует Жернаков.

Напомним, на Андрея Портнова некоторое время не действовали украинские санкции. Минюст Украины не имел возможности искать связанные с ним активы и проверять возможность их взыскания.

Фокус также писал, что сын Портнова, 29-летний Игорь Портнов, в марте 2022 года получил временное разрешение на выезд из Украины как волонтер.