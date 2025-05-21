Убивство Портнова у Мадриді: які версії нардепів, активістів та посадовців

Смерть Портнова у Мадриді викликала реакцію в українських політиків та діячів різного спрямування. Наприклад, глава комітету Верховної Ради зі свободи слова Ярослав Юрчишин пояснив, що експосадовця могли знешкодити російські спецслужби, з якими він начебто співпрацював. Інші політики пропонували подивитись, хто в Україні почне займатись тими ж "питаннями", до яких був дотичним загиблий.

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Фокус зібрав перші версії убивства Портнова, а також реакції українських політиків та діячів.

Реакція Юрчишина з'явилась о 12:46 21 травня у Telegram-каналі. Нардеп назвав інформацію про убивство Портнова "цікавою новиною з Іспанії". Він пояснив, що через цю подію зникла потреба створювати групу з розслідування судових позовів проти активістів (Strategic lawsuits against public participation, SLAPP). У даному контексті йому згадались позови проти "Наталії Седлецької, Ольги Руденко, The Kyiv Independent та інших". На думку політика, за убивством у Мадриді стоять росіяни.

"Цього чорта, ймовірно, ліквідували його ж колеги по ФСБ. Щоб багато не балакав", — написав Юрчишин.

Убивство Портнова - коментар Ярослава Юрчишина Фото: Скриншот

У каналі "Вертикаль", який пише про події в українській владі, також зауважили, що стрілянину в Іспанії влаштували росіяни.

Убивство Портнова - коментар каналу "Вертикаль" Фото: Скриншот

Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, своєю чергою, нагадав про значний вплив Портнова на українські суди та правоохоронні органи. Політик порадив українцям звернути увагу, яка сила "займе нішу", яку займав загиблий.

Убивство Портнова - коментар Ярослава Железняка Фото: Скриншот

Нардепка Мар'яна Безугла у Telegram-каналі не озвучувала версій про смерть Портнова. Політикиня написала лаконічний текст, у якому не було слів співчуття та скорботи.

"Портнову нехай земля "скловатою", — підсумувала Безугла.

Убивство Портнова - коментар Мар'яни Безуглої Фото: Скриншот

Нардепка "Європейської солідарності" Ірина Геращенко тим часом нагадала, що Портнов начебто привозив в Україні "розстрільні списки "порохоботів" і активістів". Вона припустила, що деякі топпосадовці після пострілів у Мадриді повинні "напружитись".

На подію також відреагував ексвійськовий та громадський активіст Олег Симороз. На сторінці Facebook він назвав загиблого "ворогом українського народу" і підсумував, що "собаці собача смерть". Причина такого ставлення активіста — робота загиблого на президента-втікача Віктора Януковича та можливий вплив на судову гілку влади в Україні.

Колишній український політик Анатолій Шарій, який також живе в Іспанії, опублікував у Telegram великий допис, в якому сумував через загибель Портнова. У дописі є звинувачення у бік чинної влади, яка, на його думку, зацікавлена у смерті Портнова. Доказів своїх припущень Шарій не навів.

Реакцій інших топпосадовців на момент публікації статті не відшукалось.

Убивство Портнова — деталі

Зазначимо, вдень 21 травня на порталі іспанського видання з'явилась інформація про можливу загибель ексрадника президента Януковича Андрія Портнова, який проживав за кордоном. Медіа стверджували, що його застрелили на вулиці. Згодом смерть Портнова підтвердили джерела Фокусу у спецслужбах. Згідно з даними іспанської поліції, інцидент відбувся біля школи в Мадриді, у якій навчались діти загиблого. Убивць, як припускають, було двоє-троє, пострілів — чотири-п'ять: в голову та груди.

На фото з місця подій показали тіло загиблого Портнова, а також правоохоронців, які почали розслідування. Також бачимо чорний мерседес, на якому експосадовець, ймовірно, привіз дітей. Перша версія поліції Іспанії — розправа через борги, написали медіа. Поки що іспанські правоохоронці не повідомляли про затримання виконавців можливого замовного убивства.

Нагадуємо, Фокус зібрав інформацію про Андрія Портнова, який працював радником і заступником голови адміністрації Януковича до 2014 року.