Убийство Портнова в Мадриде: какие версии нардепов, активистов и чиновников

Смерть Портнова в Мадриде вызвала реакцию у украинских политиков и деятелей разного направления. Например, глава комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин объяснил, что экс-чиновника могли обезвредить российские спецслужбы, с которыми он якобы сотрудничал. Другие политики предлагали посмотреть, кто в Украине начнет заниматься теми же "вопросами", к которым был причастен погибший.

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Реакция Юрчишина появилась в 12:46 21 мая в Telegram-канале. Нардеп назвал информацию об убийстве Портнова "интересной новостью из Испании". Он пояснил, что из-за этого события исчезла необходимость создавать группу по расследованию судебных исков против активистов (Strategic lawsuits against public participation, SLAPP). В данном контексте ему вспомнились иски против "Натальи Седлецкой, Ольги Руденко, The Kyiv Independent и других". По мнению политика, за убийством в Мадриде стоят россияне.

"Этого черта, вероятно, ликвидировали его же коллеги по ФСБ. Чтобы много не болтал", — написал Юрчишин.

Убийство Портнова — комментарий Ярослава Юрчишина Фото: Скриншот

В канале "Вертикаль", который пишет о событиях в украинской власти, также отметили, что стрельбу в Испании устроили россияне.

Убийство Портнова — комментарий канала "Вертикаль" Фото: Скриншот

Нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, в свою очередь, напомнил о значительном влиянии Портнова на украинские суды и правоохранительные органы. Политик посоветовал украинцам обратить внимание, какая сила "займет нишу", которую занимал погибший.

Убийство Портнова — комментарий Ярослава Железняка Фото: Скриншот

Нардеп Марьяна Безуглая в Telegram-канале не озвучивала версий о смерти Портнова. Политик написала лаконичный текст, в котором не было слов сочувствия и скорби.

"Портнову пусть земля "стекловатой", — подытожила Безуглая.

Убийство Портнова — комментарий Марьяны Безуглой Фото: Скриншот

Нардеп "Европейской солидарности" Ирина Геращенко тем временем напомнила, что Портнов якобы привозил в Украину "расстрельные списки "порохоботов" и активистов". Она предположила, что некоторые топ-чиновники после выстрелов в Мадриде должны "напрячься".

На событие также отреагировал экс-военный и общественный активист Олег Симороз. На странице Facebook он назвал погибшего "врагом украинского народа" и подытожил, что "собаке собачья смерть". Причина такого отношения активиста — работа погибшего на президента-беглеца Виктора Януковича и возможное влияние на судебную ветвь власти в Украине.

Бывший украинский политик Анатолий Шарий, который также живет в Испании, опубликовал в Telegram большое сообщение, в котором скорбел из-за гибели Портнова. В заметке есть обвинения в сторону действующей власти, которая, по его мнению, заинтересована в смерти Портнова. Доказательств своих предположений Шарий не привел.

Реакций других топ-чиновников на момент публикации статьи не отыскалось.

Убийство Портнова — детали

Отметим, днем 21 мая на портале испанского издания появилась информация о возможной гибели экс-советника президента Януковича Андрея Портнова, который проживал за границей. Медиа утверждали, что его застрелили на улице. Позже смерть Портнова подтвердили источники Фокуса в спецслужбах. Согласно данным испанской полиции, инцидент произошел возле школы в Мадриде, в которой учились дети погибшего. Убийц, как предполагают, было двое-трое, выстрелов — четыре-пять: в голову и грудь.

На фото с места событий показали тело погибшего Портнова, а также правоохранителей, которые начали расследование. Также видим черный мерседес, на котором экс-чиновник, вероятно, привез детей. Первая версия полиции Испании — расправа из-за долгов, написали медиа. Пока испанские правоохранители не сообщали о задержании исполнителей возможного заказного убийства.

Напоминаем, Фокус собрал информацию об Андрее Портнове, который работал советником и заместителем главы администрации Януковича до 2014 года.