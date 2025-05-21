Киллеров было несколько: Портнова пытались ликвидировать из-за возможности дискредитации РФ, — эксперт (видео)

Бывшего советника и заместителя главы ОП времен Виктора Януковича Андрея Портнова могли убить спецслужбы Российской Федерации для недопущения утечки важной информации.

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Об этом в эфире "Киев 24" рассказал политолог и юрист Алексей Буряченко.

По словам эксперта, сейчас рассматривается несколько версий, среди которых — криминальные разборки с финансовыми мотивами. Однако, по его оценке, основной и более реалистичной выглядит именно версия о заказном политическом убийстве, связанном с деятельностью российских спецслужб.

"Когда происходит столь грубое убийство пятью выстрелами... то это свидетельствует о том, что его пытались не за что-то наказать, не запугать, а именно довести дело до конца, ликвидировать", — добавил специалист.

Ссылаясь на источники в правоохранительных органах Испании, где было совершено убийство, эксперт отметил, что убийство, скорее всего, совершено профессиональным киллером, который действовал не сам, а при поддержке целой группы. Такой подход, по его мнению, типичен для операций, которые координируются ФСБ Российской Федерации.

Особое внимание он обратил на то, какую роль в прошлом играл Портнов в украинской политике. В частности, речь шла о его связях с судебной и правоохранительной системами, влияние на принятие решений в интересах России, а также — потенциальное кураторство агентурной сети на территории Украины.

По мнению Алексея Буряченко, в период сближения России с Соединенными Штатами Америки у Портнова могла находиться информация, которая могла серьезно дискредитировать Российскую Федерацию. Он мог противостоять этому процессу.

"Поэтому с большой вероятностью того, чтобы у Портнова не было желания где-то сейчас поспекулировать на новых политико-дипломатических тенденциях, которые происходят в Российской Федерации, было принято решение его просто-напросто ликвидировать, что, соответственно, и было сделано", — добавил эксперт.

Убийство Андрея Портнова: что известно

Напомним, 21 мая стало известно, что бывший советник и заместитель главы ОП времен Виктора Януковича Андрей Портнов убит. Его застрелили возле школы, куда политик привез утром своих детей.

Его смерть вызвала реакцию у украинских политиков и деятелей разного направления. Некоторые поделились своими версиями убийства Портнова.

Андрей Портнов был народным депутатом Украины V созыва и в апреле 2010 года стал заместителем главы администрации президента Виктора Януковича. Напомним, что Фокус собрал все, что о нем известно, в одном материале.