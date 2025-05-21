Кілерів було кілька: Портнова намагались ліквідувати через можливість дискредитації РФ, - експерт (відео)

Колишнього радника і заступника голови ОП часів Віктора Януковича Андрія Портнова могли вбити спецслужби Російської Федерації для недопущення витоку важливої інформації.

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Про це в ефірі "Київ 24" розповів політолог та юрист Олексій Буряченко.

За словами експерта, нині розглядається декілька версій, серед яких — кримінальні розбірки з фінансовими мотивами. Проте, за його оцінкою, основною та більш реалістичною виглядає саме версія про замовне політичне вбивство, пов’язане з діяльністю російських спецслужб.

"Коли відбувається настільки брутальне вбивство п'ятьма пострілами… то це свідчить про те, що його намагались не за щось покарати, не залякати, а саме довести справу до кінця, ліквідувати", — додав фахівець.

Посилаючись на джерела у правоохоронних органах Іспанії, де було скоєно вбивство, експерт наголосив, що вбивство, найімовірніше, скоєно професійним кілером, який діяв не сам, а за підтримки цілої групи. Такий підхід, на його думку, типовий для операцій, які координуються ФСБ Російської Федерації.

Особливу увагу він звернув на те, яку роль у минулому відігравав Портнов в українській політиці. Зокрема, йшлося про його зв’язки з судовою та правоохоронною системами, вплив на прийняття рішень в інтересах Росії, а також — потенційне кураторство агентурної мережі на території України.

На думку Олексія Буряченка, в період зближення Росії зі Сполученими Штатами Америки в Портнова могла знаходитись інформація, яка могла серйозно дискредитувати Російську Федерацію. Він міг протистояти цьому процесу.

"Тому з великою вірогідністю того, щоб у Портнова не було бажання десь зараз поспекулювати на нових політико-дипломатичних тенденціях, які відбуваються в Російській Федерації, було прийнято рішення його просто-напросто ліквідувати, що, відповідно, і було зроблено", — додав експерт.

Вбивство Андрія Портнова: що відомо

Нагадаємо, 21 травня стало відомо, що колишній радник і заступник голови ОП часів Віктора Януковича Андрій Портнов убитий. Його застрелили поблизу школи, куди політик привіз зранку своїх дітей.

Його смерть викликала реакцію в українських політиків та діячів різного спрямування. Дехто поділився своїми версіями убивства Портнова.

Андрій Портнов був народним депутатом України V скликання та у квітні 2010 року став заступником голови адміністрації президента Віктора Януковича. Нагадаємо, що Фокус зібрав усе, що про нього відомо, в одному матеріалі.