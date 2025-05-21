Убивство Портнова в Іспанії: нові подробиці про кілерів і місце злочину (відео)

Андрія Портнова, юриста, колишнього нардепа і соратника Віктора Януковича, застрелили біля школи, куди він привіз двох своїх дочок. Свідки стверджують, що кілерів було двоє і вони зникли в Каса-де-Кампо, найбільшому парку Іспанії.

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Андрія Портнова застрелили біля елітної школи в передмісті Мадрида

Убивство Портнова: де сталося

52-річного Андрія Портнова, який перебував під слідством за обвинуваченням у корупції та державній зраді в Україні, застрелили приблизно о 9-й ранку перед входом до ексклюзивної Американської школи (Colegio Americano) в передмісті Мадрида Посуело-де-Аларкон.

Андрій Портнов був соратником президента-втікача України Віктора Януковича Фото: Соцсети

Джерела повідомляють, що він привіз до школи двох своїх дочок, десяти і 12 років. Одягнений у білу футболку і чорні шорти, Портнов якраз збирався сісти у свій чорний "Мерседес" на стоянці між школою і шкільним гуртожитком, коли до нього наблизився кілер і зробив кілька пострілів.

Поліція розшукує щонайменше двох чоловіків, за словами джерел у слідчих органах. Очевидці стверджують, що кілер, який застрелив Портнова, був одягнений у синій спортивний костюм і мав при собі поясну сумку. За словами кількох свідків, після скоєння злочину вбивці допомагав спільник, який міг чекати на нього на мотоциклі.

Андрія Портнова застрелили біля елітної школи, куди він привіз дочок Фото: скриншот

Інші джерела повідомили, що злочинець (і ймовірний спільник) сховалися в районі Каса-де-Кампо, де Національна поліція почала пошуки. Варто зазначити, що Каса-де-Кампо — це найбільший міський парк Іспанії, який займає площу в понад 1722 гектари. Розташований на північний захід від Мадрида, парк оточений берегами річки Мансанарес, муніципалітетом Посуело та іншими лісистими районами, як-от Монте-дель-Пардо.

Убивці Портнова сховалися в найбільшому парку Іспанії Фото: скриншот

Поліцію і швидку викликав випадковий свідок. Медики, прибувши на місце, констатували смерть Портнова "від травм, несумісних із життям, унаслідок одержання щонайменше трьох пострілів: одного, смертельного, у голову на рівні шиї ззаду, але під кутом, та двох інших у тулуб: у живіт і бік".

Убивство Портнова: що говорять свідки

Зазначається, що уроки в школі вже почалися, тож діти нічого не бачили. Однак Інес, студентка, яка мешкає в гуртожитку біля парковки, де застрелили Портнова, каже, що прокинулася від звуку "шести або семи пострілів, крику і тривалого гудка автомобіля".

"Я підняла жалюзі й нічого не побачила. Через десять хвилин приїхала поліція. Я спустилася вниз і побачила чоловіка, який лежав на землі, вкритий кров'ю", — розповіла дівчина. Два інші свідки підтвердили, що чули кілька пострілів.

Портнов в Іспанії: що відомо про його життя за кордоном

Невідомо, як довго він жив у Мадриді, а саме в шале в Ла-Моралехе. La Moraleja — багатий житловий район муніципалітету Алькобендас у північній частині Мадрида. Тут проживають деякі з найбагатших людей Іспанії, ціни на нерухомість стартують від мільйона євро і вище. Свого часу тут жили Девід Бекхем, Роналдо та Ава Гарднер.

Рієлтори описують цей район, як "грошовий анклав багатих і знаменитих" з цінами на нерухомість, які "варіюються від просто грабіжницьких до відверто сміховинних".

Школа, до якої Андрій Портнов відвіз своїх дочок, друга найдорожча школа в Іспанії: ціни варіюються від 8925 євро за дошкільну освіту до 19 865 євро за середню і старшу освіту.

Портнов в Іспанії проживав у дорогому районі Мадрида

Відомо, що в Андрія Портнова шестеро дітей. Ігор Портнов (1993 р.н., при народженні — Ігор Додонов) був усиновлений, Михайло Портнов (2022 р.н.), Лілія Портнова (1994 р.), Варвара Портнова (2012 р.н.), Уляна Портнова (2012 р.н.), Василіса Портнова (2019 р.н.).

Цивільна дружина Андрія Портнова, Анастасія Валяєва — з 2014 року є громадянкою РФ.

Також відомо, що тіло Андрія Портнова забрали працівники похоронного агентства Enalta, одного з найвідоміших і найдорожчих в Іспанії, яке працює вже 30 років.

Іспанські ЗМІ зазначають, що це не перший випадок вбивства біля школи в Посуело. У березні 2018 року Рікардо Р.М., 43-річного колишнього члена банди і громадянина Колумбії, було вбито біля школи при Британській раді.

Це також не перший злочин за участю високопоставлених російських і українських діячів в Іспанії, країні зі значною кількістю вихідців з обох країн, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну . У період із листопада до грудня 2022 року було надіслано шість листів-бомб за різними адресами в усій Іспанії, включно з прем'єр-міністром Педро Санчесом, посольством України в Мадриді, урядовими установами, європейською супутниковою компанією і посольством США.

У квітні 2022 року російський магнат Сергій Протосеня був знайдений мертвим разом зі своєю дружиною і дочкою в Жироні. А в лютому 2024 року російського льотчика Максима Кузьмінова, який утік на своєму гелікоптері в Україну, було знайдено мертвим із множинними вогнепальними пораненнями в багатоквартирному будинку недалеко від Аліканте.

Нагадаємо, деякі експерти вважають, що колишнього радника і заступника глави ОП часів Віктора Януковича Андрія Портнова могли вбити спецслужби Російської Федерації для недопущення витоку важливої інформації.

А ексзаступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун вважає, що Росія використовує вбивство Андрія Портнова в Мадриді, щоб провести інформаційну операцію і пов'язати Україну з цим злочином.