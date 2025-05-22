Андрій Портнов, колишній соратник Віктора Януковича, убитий в Іспанії, як виявилося, зареєстрував один зі своїх особняків на ім'я своїх дітей у нотаріальній конторі в Мадриді.

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Про це пише El Pais.

Журналісти зазначають, що життя юриста і радника українського президента-втікача Андрія Портнова в Мадриді було коротким. Він оселився в особняку в елітному житловому районі Ла Моралеха зі своєю сім'єю після того, як покинув Україну в червні 2022 року, коли йому було 48 років. Він перетнув кордон через чотири місяці після початку повномасштабного російського вторгнення.

Він виправдовувався, що був "батьком великого сімейства". Загалом у Андрія Портнова шестеро дітей, один із яких прийомний. Імовірно, в Іспанії з ним і його дружиною Анастасією Валяєвою жили четверо.

Андрія Портнова застрелили в багатому передмісті Мадрида Фото: скриншот

Мотиви його вбивства невідомі, оскільки кілерів усе ще шукають. Але журналісти з'ясували, що Портнов здійснив низку помітних фінансових і майнових переміщень із Мадрида. Наприклад, кілька місяців тому він звернувся в нотаріальну контору, щоб переписати на своїх дітей належний йому особняк у Козині за 25 км від Києва.

Вартість заміського будинку Андрія Портнова на березі Дніпра близько 2,5 мільйона євро. Журналісти припускають, що в такий спосіб колишній соратник Януковича намагався приховати нерухоме майно або уникнути його конфіскації в разі санкцій чи порушення кримінальної справи.

Будинок Андрія Портнова в Козині Фото: Радіо Свобода

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну, уряд США в грудні 2021 року запровадив санкції проти Портнова, включно із забороною на в'їзд до США і заморожуванням усіх його фінансових активів в американських банках.

Протягом багатьох років Портнов підтримував відкриту конфронтацію зі своїми недоброзичливцями в Україні, подаючи в суд на журналістів і тих, хто нападав на нього за його близькість до російського уряду і антиєвропейські погляди.

Після Революції гідності Андрій Портнов зміцнив зв'язки в Москві і там, як припускають, у нього також є нерухомість і рахунки в банках. Також, до переїзду в Іспанію, він перебував в Австрії, але невідомо, чи придбав Портнов там якісь об'єкти нерухомості.

Нагадаємо, Андрія Портнова застрелили біля школи, куди він привіз двох своїх дочок вранці 21 травня. Кілери зникли. У поліції вважають, що їх було двоє, або троє.

Поліція на місці вбивства Андрія Портнова Фото: Getty Images

Фокус писав про те, як просувається розслідування вбивства Андрія Портнова. Але поки поліція не може знайти кілерів, а розтин ще не проводився.

Відомо, що кілери сховалися в найбільшому міському парку Іспанії, фактично в лісі, одразу після вбивства. Ми розповідали про те, що відбувалося до і після вбивства Андрія Портнова.