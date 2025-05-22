Выстрелил 9 раз и убежал: подозреваемый в убийстве Портнова мог иметь двух сообщников, — СМИ
Андрея Портнова застрелили 21 мая в испанском Мадриде выстрелами в голову и спину. Правоохранители нашли на месте инцидента девять гильз. По предварительным выводам полиции, киллер действовал с двумя сообщниками.
Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах испанское издание El periodico 22 мая.
По словам журналистов, сначала следствие устанавливало факт участия в нападении "нескольких человек". По данным полиции, после убийства Андрея Портнова подозреваемые сбежали в "лесистую местность".
Сообщается, что еще до вскрытия было установлено, что в Портнова попали трижды. Однако полиция собрала на месте преступления 9 гильз, то есть киллер использовал почти весь магазин.
Расследование которого было поручено судье Следственного суда № 1 города Посуэло-де-Аларкон. Он постановил сохранять тайну следствия до получения отчета от полиции.
По информации от источников EFE, рано утром 22 мая судебно-медицинские врачи начали вскрытие тела Портнова, однако его результаты еще не известны.
В пресс-службе Министерства иностранных дел Украины рассказали "Суспільному" со ссылкой на информацию Посольства Украины в Испании, что по состоянию на 22 мая подозреваемых еще не задержали. Дипломаты отметили, что постоянно поддерживают контакт с испанской полицией и ожидают больше деталей в ответ на официальный запрос.
Перед убийством Портнов перемещал активы
Издание El Pais отмечает со ссылкой на следователей, что Портнов перед убийством совершал заметные финансовые перемещения. В частности несколько месяцев назад он хотел зарегистрировать на имена своих детей особняк в Козине Киевской области стоимостью 2,5 миллиона евро. Источники журналистов предполагают, что экс-советник Януковича мог пытаться "скрыть недвижимые активы или избежать их конфискации в случае санкций или возбуждения уголовного дела".
Кто такой Андрей Портнов
В 2006-2010 годах экс-советник Януковича Андрей Портнов был нардепом V созыва от Блока Юлии Тимошенко, а с апреля 2010 года — заместителем главы Администрации экс-президента Виктора Януковича и руководителем Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства. Во время Евромайдана в 2013-2014 годах он вместе с Януковичем и тогдашним министром юстиции Еленой Лукаш входил в "рабочую группу по урегулированию политического кризиса".
В марте 2018 года Служба безопасности Украины возбудила против Портнова уголовное дело по подозрению в госизмене.
В 2019 году он призвал предоставить амнистию "беркутовцам" и начать следствие против участников Евромайдана.
Расследователи проекта "Схемы" сообщали, что Андрей Портнов покинул Украину в июне 2022 года через пункт пропуска в Закарпатской области.
Андрея Портнова застрелили в Мадриде: детали
Юриста, бывшего народного депутата Украины и соратника Януковича, 51-летнего Андрея Портнова застрелили около 9:15 утра 21 мая возле Американской школы в муниципалитете Посуэло-де-Аларкон. Причины убийства Портнова пока не установлены, правоохранители рассматривают версии о долгах и политических мотивах.
Источники испанских СМИ сообщили, что в день убийства Портнов привез двух своих дочерей 10 и 12 лет на учебу и перед нападением собирался сесть в свой черный "Мерседес". По сообщениям источников, киллер произвел несколько выстрелов и мог вместе с сообщником на мотоцикле в направлении района Каса-де-Кампо — крупнейшего городского парка Испании.