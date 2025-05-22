Вистрілив 9 разів і втік: підозрюваний у вбивстві Портнова міг мати двох спільників, — ЗМІ

Андрія Портнова застрелили 21 травня в іспанському Мадриді пострілами в голову і спину. Правоохоронці знайшли на місці інциденту дев'ять гільз. За попередніми висновками поліції, кілер діяв із двома спільниками.

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Про це повідомляє з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах іспанське видання El periodico 22 травня.

За словами журналістів, спочатку слідство встановлювало факт участі в нападі "кількох людей". За даними поліції, після убивства Андрія Портнова підозрювані втекли до "лісистої місцевості".

Повідомляється, що ще до розтину було встановлено, що в Портнова поцілили тричі. Проте поліція зібрала на місці злочину 9 гільз, тобто кілер використав майже весь магазин.

Розслідування якої було доручено судді Слідчого суду № 1 міста Посуело-де-Аларкон. Він постановив зберігати таємницю слідства до тримання звіту від поліції.

За інформацією від джерел EFE, рано вранці 22 травня судово-медичні лікарі почали розтин тіла Портнова, проте його результати ще не відомі.

У пресслужбі Міністерства закордонних справ України розповіли "Суспільному" з посиланням на інформацію Посольства України в Іспанії, що станом на 22 травня підозрюваних іще не затримали. Дипломати зазначили, що постійно підтримують контакт з іспанською поліцією та очікують більше деталей у відповідь на офіційний запит.

Італійська поліція з'ясовує розшукує підозрюваних у вбивстві Портнова в Мадриді Фото: Getty Images

Перед убивством Портнов переміщував активи

Видання El Pais зазначає з посиланням на слідчих, що Портнов перед убивством здійснював помітні фінансові переміщення. Зокрема кілька місяців тому він хотів зареєструвати на імена своїх дітей особняк у Козині Київської області вартістю 2,5 мільйона євро. Джерела журналістів припускають, що ексрадник Януковича міг намагатися "приховати нерухомі активи або уникнути їх конфіскації у разі санкцій чи порушення кримінальної справи".

Хто такий Андрій Портнов

У 2006-2010 роках ексрадник Януковича Андрій Портнов був нардепом V скликання від Блоку Юлії Тимошенко, а з квітня 2010 року — заступником голови Адміністрації експрезидента Віктора Януковича і керівником Головного управління з питань судової реформи та судоустрою. Під час Євромайдану у 2013-2014 роках він разом із Януковичем і тодішньою міністеркою юстиції Оленою Лукаш входив до "робочої групи з врегулювання політичної кризи".

У березні 2018 року Служба безпеки України порушила проти Портнова кримінальну справу за підозрою у держзраді.

У 2019 році він закликав надати амністію "беркутівцям" і почати слідство проти учасників Євромайдану.

Розслідувачі проєкту "Схеми" повідомляли, що Андрій Портнов залишив Україну в червні 2022 року через пункт пропуску в Закарпатській області.

Портнов працював в адміністрації експрезидента Януковича до 2014 року Фото: УНІАН

Андрія Портнова застрелили в Мадриді: деталі

Юриста, колишнього народного депутата України та соратника Януковича, 51-річного Андрія Портнова застрелили близько 9:15 ранку 21 травня біля Американської школи в муніципалітеті Посуело-де-Аларкон. Причини вбивства Портнова наразі не встановлені, правоохоронці розглядають версії про борги та політичні мотиви.

Джерела іспанських ЗМІ повідомили, що у день убивства Портнов привіз двох своїх дочок 10 і 12 років на навчання та перед нападом збирався сісти у свій чорний "Мерседес". За повідомленнями джерел, кілер здійснив кілька пострілів і міг разом зі спільником на мотоциклі в напрямку району Каса-де-Кампо — найбільшого міського парку Іспанії.