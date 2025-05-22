Вистрілив 9 разів і втік: підозрюваний у вбивстві Портнова міг мати двох спільників, — ЗМІ
Андрія Портнова застрелили 21 травня в іспанському Мадриді пострілами в голову і спину. Правоохоронці знайшли на місці інциденту дев'ять гільз. За попередніми висновками поліції, кілер діяв із двома спільниками.
Про це повідомляє з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах іспанське видання El periodico 22 травня.
За словами журналістів, спочатку слідство встановлювало факт участі в нападі "кількох людей". За даними поліції, після убивства Андрія Портнова підозрювані втекли до "лісистої місцевості".
Повідомляється, що ще до розтину було встановлено, що в Портнова поцілили тричі. Проте поліція зібрала на місці злочину 9 гільз, тобто кілер використав майже весь магазин.
Розслідування якої було доручено судді Слідчого суду № 1 міста Посуело-де-Аларкон. Він постановив зберігати таємницю слідства до тримання звіту від поліції.
За інформацією від джерел EFE, рано вранці 22 травня судово-медичні лікарі почали розтин тіла Портнова, проте його результати ще не відомі.
У пресслужбі Міністерства закордонних справ України розповіли "Суспільному" з посиланням на інформацію Посольства України в Іспанії, що станом на 22 травня підозрюваних іще не затримали. Дипломати зазначили, що постійно підтримують контакт з іспанською поліцією та очікують більше деталей у відповідь на офіційний запит.
Перед убивством Портнов переміщував активи
Видання El Pais зазначає з посиланням на слідчих, що Портнов перед убивством здійснював помітні фінансові переміщення. Зокрема кілька місяців тому він хотів зареєструвати на імена своїх дітей особняк у Козині Київської області вартістю 2,5 мільйона євро. Джерела журналістів припускають, що ексрадник Януковича міг намагатися "приховати нерухомі активи або уникнути їх конфіскації у разі санкцій чи порушення кримінальної справи".
Хто такий Андрій Портнов
У 2006-2010 роках ексрадник Януковича Андрій Портнов був нардепом V скликання від Блоку Юлії Тимошенко, а з квітня 2010 року — заступником голови Адміністрації експрезидента Віктора Януковича і керівником Головного управління з питань судової реформи та судоустрою. Під час Євромайдану у 2013-2014 роках він разом із Януковичем і тодішньою міністеркою юстиції Оленою Лукаш входив до "робочої групи з врегулювання політичної кризи".
У березні 2018 року Служба безпеки України порушила проти Портнова кримінальну справу за підозрою у держзраді.
У 2019 році він закликав надати амністію "беркутівцям" і почати слідство проти учасників Євромайдану.
Розслідувачі проєкту "Схеми" повідомляли, що Андрій Портнов залишив Україну в червні 2022 року через пункт пропуску в Закарпатській області.
Андрія Портнова застрелили в Мадриді: деталі
Юриста, колишнього народного депутата України та соратника Януковича, 51-річного Андрія Портнова застрелили близько 9:15 ранку 21 травня біля Американської школи в муніципалітеті Посуело-де-Аларкон. Причини вбивства Портнова наразі не встановлені, правоохоронці розглядають версії про борги та політичні мотиви.
Джерела іспанських ЗМІ повідомили, що у день убивства Портнов привіз двох своїх дочок 10 і 12 років на навчання та перед нападом збирався сісти у свій чорний "Мерседес". За повідомленнями джерел, кілер здійснив кілька пострілів і міг разом зі спільником на мотоциклі в напрямку району Каса-де-Кампо — найбільшого міського парку Іспанії.