Убийство Портнова: где планируют похоронить экс-советника Януковича

Бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова, которого застрелили в испанском Мадриде, собираются похоронить в Киеве.

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Об этом пишет Еспресо.

По информации собеседника издания, похоронить Андрея Портнова могут на Зверинецком кладбище.

"Хотели на Байковом, но организаторам захоронения сказали, что "будет громкий скандал", и предложили на Зверинецком", — отметил источник.

Кто такой Андрей Портнов

В 2006-2010 годах экс-советник Януковича Андрей Портнов был нардепом V созыва от Блока Юлии Тимошенко, а с апреля 2010 года — заместителем главы Администрации экс-президента Виктора Януковича и руководителем Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства. Во время Евромайдана в 2013-2014 годах он вместе с Януковичем и тогдашним министром юстиции Еленой Лукаш входил в "рабочую группу по урегулированию политического кризиса".

В марте 2018 года Служба безопасности Украины возбудила против Портнова уголовное дело по подозрению в госизмене.

В 2019 году он призвал предоставить амнистию "беркутовцам" и начать следствие против участников Евромайдана.

Расследователи проекта "Схемы" сообщали, что Андрей Портнов покинул Украину в июне 2022 года через пункт пропуска в Закарпатской области.

Андрея Портнова застрелили в Мадриде: детали

Юриста, бывшего народного депутата Украины и соратника Януковича, 51-летнего Андрея Портнова застрелили около 9:15 утра 21 мая возле Американской школы в муниципалитете Посуэло-де-Аларкон. Причины убийства Портнова пока не установлены, правоохранители рассматривают версии о долгах и политических мотивах.

Источники испанских СМИ сообщили, что в день убийства Портнов привез двух своих дочерей 10 и 12 лет на учебу и перед нападением собирался сесть в свой черный "Мерседес". По сообщениям источников, киллер произвел несколько выстрелов и мог вместе с сообщником на мотоцикле в направлении района Каса-де-Кампо — крупнейшего городского парка Испании.