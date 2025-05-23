Вбивство Портнова: де планують поховати ексрадника Януковича

Колишнього радника Віктора Януковича Андрія Портнова, якого застрелили в іспанському Мадриді, збираються поховати в Києві.

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Про це пише Еспресо.

За інформацією співрозмовника видання, поховати Андрія Портнова можуть на Звіринецькому кладовищі.

"Хотіли на Байковому, але організаторам поховання сказали, що "буде гучний скандал", і запропонували на Звіринецькому", — зазначило джерело.

Хто такий Андрій Портнов

У 2006-2010 роках ексрадник Януковича Андрій Портнов був нардепом V скликання від Блоку Юлії Тимошенко, а з квітня 2010 року — заступником голови Адміністрації експрезидента Віктора Януковича і керівником Головного управління з питань судової реформи та судоустрою. Під час Євромайдану у 2013-2014 роках він разом із Януковичем і тодішньою міністеркою юстиції Оленою Лукаш входив до "робочої групи з врегулювання політичної кризи".

У березні 2018 року Служба безпеки України порушила проти Портнова кримінальну справу за підозрою у держзраді.

У 2019 році він закликав надати амністію "беркутівцям" і почати слідство проти учасників Євромайдану.

Розслідувачі проєкту "Схеми" повідомляли, що Андрій Портнов залишив Україну в червні 2022 року через пункт пропуску в Закарпатській області.

Андрія Портнова застрелили в Мадриді: деталі

Юриста, колишнього народного депутата України та соратника Януковича, 51-річного Андрія Портнова застрелили близько 9:15 ранку 21 травня біля Американської школи в муніципалітеті Посуело-де-Аларкон. Причини вбивства Портнова наразі не встановлені, правоохоронці розглядають версії про борги та політичні мотиви.

Джерела іспанських ЗМІ повідомили, що у день убивства Портнов привіз двох своїх дочок 10 і 12 років на навчання та перед нападом збирався сісти у свій чорний "Мерседес". За повідомленнями джерел, кілер здійснив кілька пострілів і міг разом зі спільником на мотоциклі в напрямку району Каса-де-Кампо — найбільшого міського парку Іспанії.