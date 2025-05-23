Андрій Портнов перед убивством був в Україні: він зустрічався із впливовими чиновниками, — ЗМІ

Колишній соратник Віктора Януковича Андрій Портнов за кілька днів до вбивства був в Україні і зустрічався з топ-чиновниками.

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Про це розповіли джерела "Української правди".

Троє впливових співрозмовників видання повідомили, що Андрій Портнов був в Україні 17 і 18 травня. За даними джерел, Портнов зустрічався з чиновниками, відповідальними за роботу правоохоронних органів.

Інші подробиці приїзду Портнова в Україну наразі невідомі.

Іспанське видання El País тим часом зазначає, що вбивство Портнова в передмісті Мадрида — це ретельно сплановане замовлення.

Злочин поставив іспанську поліцію в скрутне становище: вертольоти, безпілотники і близько 100 поліцейських не змогли відшукати кілерів.

Андрія Портнова вбили в Іспанії: що відомо

Радника Януковича, 51-річного Андрія Портнова застрелили вранці 21 травня біля Американської школи в елітному районі Посуело-де-Аларкон. Лікарі та правоохоронці констатували смерть від кількох вогнепальних поранень.

Портнова застрелили вранці 21 травня біля Американської школи Фото: скриншот

Причини вбивства Портнова не встановлені, поліція розглядає кілька версій, включно з політичним слідом.

Журналісти зазначали, що Портнов кілька місяців тому переписав на своїх дітей належний йому особняк у Козині за 25 км від Києва. Ціна будинку Андрія Портнова — близько 2,5 мільйона євро.

Нагадаємо, Андрія Портнова можуть поховати на Звіринецькому кладовищі. Організатори похорону спочатку хотіли провести церемонію на Байковому кладовищі.

Фокус уже повідомляв, що в день убивства Портнов привіз двох дочок 10 і 12 років до школи і перед нападом збирався сісти в чорний "Мерседес". Після кількох пострілів кілер і спільник зникли на мотоциклі.