Родина Портнова, якого вбили в Іспанії, має квартири в Дубаї на понад 2 млн доларів, – ЗМІ

У 2022–2023 роках родина Андрія Портнова, колишнього заступника голови Адміністрації експрезидента Віктора Януковича, придбала нерухомості в Дубаї на понад два мільйони доларів США. Йдеться про шість об'єктів, оформлених на його цивільну дружину та доньку. Наразі у власності родини залишаються п’ять квартир.

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Про це пише "Радіо Свобода".

Журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода) отримали ці дані з масштабного витоку інформації в межах співпраці з Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) та французьким виданням Le Monde. У витік увійшли відомості з Земельного департаменту Дубаю і державних комунальних підприємств ОАЕ. Уся інформація була верифікована.

Першу квартиру в житловому комплексі Sobha Hartland One Park Avenue донька Портнова, Лілія, придбала в жовтні 2022 року. Згідно з дубайськими реєстрами, площа об’єкта — майже 69 кв. м, а вартість склала приблизно 320 тисяч доларів.

Лілія Портнова (ліворуч) та Анастасія Валяєва (праворуч) Фото: Схеми

Інші об’єкти в ОАЕ Лілія Портнова та Анастасія Валяєва (цивільна дружина Портнова) почали купувати з літа 2023 року.

У липні Лілія придбала ще одну квартиру площею 46,5 кв. м у того ж забудовника Sobha за майже 250 тисяч доларів, але згодом її продала.

У серпні Валяєва інвестувала понад 600 тисяч доларів у житло площею майже 110 кв. м у комплексі Sobha Hartland Waves Opulence. Завершення будівництва заплановане на вересень 2025 року.

ЖК Sobha Hartland Waves Opulence Фото: Схеми

У вересні 2023 року Лілія Портнова вклала понад 400 тисяч доларів у ще одну квартиру в тому ж комплексі. Того ж дня Валяєва інвестувала понад 550 тисяч доларів у апартаменти площею 90 кв. м у Sobha Creek Vista Heights – Tower A. Цей комплекс має бути завершений у 2026 році.

У жовтні 2023 року Лілія Портнова придбала ще одну квартиру — в Empire Residence у районі Jumeirah Village Circle. Об’єкт площею 34 кв. м коштував понад 132 тисячі доларів.

Попри наявність цієї нерухомості, у листопаді 2023 року Лілія орендувала ще одні апартаменти в District One Residences 18 — на рік, за майже 36 тисяч доларів.

Також, як з’ясували журналісти, Лілія Портнова має громадянство Швейцарії.

Отже, під час повномасштабної війни родина Андрія Портнова стала власницею нерухомості в Дубаї на суму понад два мільйони доларів. Згідно з офіційними реєстрами, п’ять об’єктів досі залишаються у власності доньки та цивільної дружини ексчиновника.

У міжнародних базах журналісти не знайшли згадок про підприємницьку діяльність Лілії Портнової. Інформація про актуальний бізнес Анастасії Валяєвої також відсутня. Водночас до 2020 року вона була власницею компанії Vasilisa Group (раніше — Portnov Group), яка належала Андрію Портнову.

"Схеми" звернулися за коментарями до Валяєвої, Портнової, а також до адвокатів, що представляли Андрія Портнова в судових процесах, щоб дізнатися про джерела фінансування купівлі нерухомості, а також про вибір ОАЕ для інвестицій. На момент публікації відповіді не надійшли.

Вбивство Андрія Портнова: що відомо

Вранці 21 травня Андрій Портнов був застрелений в Мадриді біля американської школи в районі Посуело-де-Аларкон. Смерть юриста підтвердили правоохоронці, яка настала в результаті кількох вогнепальних поранень.

Напередодні своєї загибелі, Портнов привіз своїх дочок до цієї школи, а перед самим нападом збирався сісти в чорний "Мерседес". Після кількох пострілів кілер і його спільник зникли на мотоциклі з місця злочину. Наразі їх розшукують, а поліція висуває низку версій причин вбивства, серед яких вказують боргові зобов'язання. Також правоохоронці не відкидають й політичних мотивів злочину.

Згодом повідомлялося, що покійний переписав майно в Україні на дітей. Виявилося, зареєстрував один зі своїх особняків на ім'я своїх дітей у нотаріальній конторі в Мадриді.

Також стало відомо, що Портнов відвідав Україну за кілька днів до вбивства. ЗМІ вказують, що він зустрічався з чиновниками, відповідальними за роботу правоохоронних органів.