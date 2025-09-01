"Спецслужби попереджали": Андрій Парубій був у розстрільних списках Росії, — Геращенко

Народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко стверджує, що за вбивством Андрія Парубія стоїть Москва. За її словами, від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році росіяни внесли ексспікера Верховної Ради в "розстрільний" список.

Ірина Геращенко прокоментувала вбивство колишнього голови Верховної Ради України та її співпартійця Андрія Парубія в ефірі Радіо NV 1 вересня. За словами парламентарки, у фракції "ЄС" одразу розуміли, що в цього злочину є російський слід.

Ірина Геращенко дала коментар щодо вбивства Андрія Парубія. На відео з 1:39:10.

"За тією інформацією, що дійсно є в нашої команди, про яку можна говорити, хоча ми не правоохоронні органи, ми з першої хвилини і секунди розуміли, що за цим стоїть Москва. Хто б не вклав пістолет в руку кілера, за цим точно стояла Москва", — сказала Геращенко.

Вона нагадала, що перший теракт проти Андрія Парубія було здійснено у грудні 2014 році, коли йому біля готелю "Київ" кинули під ноги гранату.

"Ми знаємо певну інформацію, яку можуть підтвердити і правоохоронні органи, що на початку повномасштабного вторгнення росіяни, безумовно, мали свої плани, як вони називали це, "денацифікації", і вся наша команда була в списках на концтабори. Але був іще так званий "розстрільний" список, і Андрій був у ньому", — розповіла депутатка.

За її словами, від початку повномасштабної війни українські спецслужби попереджали Парубія, що він знаходиться в зоні ризику.

Геращенко додала, що за отриманою фракцією від поліції інформацією підозрюваний в убивстві Андрія Парубія справді був завербований росіянами.

"Наші джерела підтверджують версію, що людина була просто доведена до відчаю і була легкою наживою для ФСБ", — сказала народна депутатка.

Вбивство Андрія Парубія: деталі

Колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія вбили у Львові вдень 30 серпня. Журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні джерела у поліції Львова розповідав, що у Парубія стріляли вісім разів.

Президент України Володимир Зеленський в ніч на 1 вересня повідомив, що підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримали.

Представники поліції на брифінгу щодо вбивства Андрія Парубія розповіли, що підозрюваним є 52-річний львів'янин. У Нацполіції та СБУ також запевнили, що ексголова Верховної Ради не звертався до них по охорону.