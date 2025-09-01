"Спецслужбы предупреждали": Андрей Парубий был в расстрельных списках России, — Геращенко

Народный депутат от партии "Європейська солідарність" Ирина Геращенко утверждает, что за убийством Андрея Парубия стоит Москва. По ее словам, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году россияне внесли экс-спикера Верховной Рады в "расстрельный" список.

Ирина Геращенко прокомментировала убийство бывшего председателя Верховной Рады Украины и ее сопартийца Андрея Парубия в эфире Радио NV 1 сентября. По словам парламентария, во фракции "ЄС" сразу понимали, что у этого преступления есть российский след.

Ирина Геращенко дала комментарий относительно убийства Андрея Парубия. На видео с 1:39:10.

"По той информации, которая действительно есть у нашей команды, о которой можно говорить, хотя мы не правоохранительные органы, мы с первой минуты и секунды понимали, что за этим стоит Москва. Кто бы ни вложил пистолет в руку киллера, за этим точно стояла Москва", — сказала Геращенко.

Она напомнила, что первый теракт против Андрея Парубия был совершен в декабре 2014 года, когда ему возле гостиницы "Киев" бросили под ноги гранату.

"Мы знаем определенную информацию, которую могут подтвердить и правоохранительные органы, что в начале полномасштабного вторжения россияне, безусловно, имели свои планы, как они называли это, "денацификации", и вся наша команда была в списках на концлагеря. Но был еще так называемый "расстрельный" список, и Андрей был в нем", — рассказала депутат.

По ее словам, с начала полномасштабной войны украинские спецслужбы предупреждали Парубия, что он находится в зоне риска.

Геращенко добавила, что по полученной фракцией от полиции информации подозреваемый в убийстве Андрея Парубия действительно был завербован россиянами.

"Наши источники подтверждают версию, что человек был просто доведен до отчаяния и был легкой наживой для ФСБ", — сказала народный депутат.

Убийство Андрея Парубия: детали

Бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия убили во Львове днем 30 августа. Журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники в полиции Львова рассказывал, что в Парубия стреляли восемь раз.

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 1 сентября сообщил, что подозреваемого в убийстве Андрея Парубия задержали.

Представители полиции на брифинге по убийству Андрея Парубия рассказали, что подозреваемым является 52-летний львовянин. В Нацполиции и СБУ также заверили, что экс-глава Верховной Рады не обращался к ним за охраной.