Во Львове хоронят Андрея Парубия: на прощание собрались нардепы и политики (видео)

На службу в Соборе святого Юра во Львове приехали приехали его родные, друзья, коллеги и соратники по партии. Также прибыли спикер и вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и Александр Корниенко.

Во Львове 2 сентября начался чин похорон Андрея Парубия — народного депутата от Европейской солидарности, бывшего спикера Верховной Рады и экс-секретаря СНБО. Андрей Парубий был убит 30 августа во Львове. Прощальная служба проходит в соборе Святого Юра, после чего состоится общегородская церемония на площади Рынок, а похоронят политика на Лычаковском кладбище, сообщает BBC.

Проститься с Андреем Парубием приехали его родные и друзья. Также на прощании было немало известных политиков.

В соборе Святого Юра уже присутствовали пятый президент Украины Петр Порошенко, экс-премьеры Владимир Гройсман и Арсений Яценюк, экс-глава Верховной Рады Александр Турчинов, действующий председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и вице-спикер Александр Корниенко, а также депутаты от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий и Владимир Арьев. Также приехал мэр Киева Виталий Кличко.

Виталий Кличко приехал попрощаться с Андреем Парубием Фото: Четвертая студия

Также присутствует бывший премьер Юлия Тимошенко и бывший глава МВД (2005-2006 и 2007-2010) и бывший генпрокурор Юрий Луценко. Пришел отдать последний долг Парубию и Антон Геращенко — экс-заместитель министра внутренних дел Украины, советник главы МВД.

Владимир Гройсман и Арсений Яценюк на прощании

Похоронят Андрея Парубия на Лычаковском кладбище рядом со старинным склепом. На этом кладбище покоится много выдающихся украинцев, среди которых Иван Франко, Маркиян Шашкевич, Соломия Крушельницкая, Владимир Ивасюк. Также здесь была похоронена Ирина Фарион.

Ранее народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала, что за убийством Андрея Парубия стоит Москва. По ее словам, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году россияне внесли экс-спикера Верховной Рады в "расстрельный" список.

Бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия убили во Львове днем 30 августа.

Представители полиции на брифинге по убийству Андрея Парубия рассказали, что подозреваемым является 52-летний львовянин. В Нацполиции и СБУ также заверили, что экс-глава Верховной Рады не обращался к ним за охраной.