Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия признался в содеянном (видео)

Мужчина в зале суда рассказал, что это его личная месть украинской власти и шантажа со стороны РФ не было.

Подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия сделал первое заявление о том, почему пошел на это преступление. Об этом мужчина заявил перед началом судебного заседания во время общения с журналистами, сообщает Новости.LIVE.

Подозреваемый сказал, что Андрея Парубия выбрал, потому что тот "был рядом". Также он добавил, что хочет, чтобы его обменяли и он смог найти тело своего сына.

Подозреваемый признался в убийстве Андрея Парубия

Также стало известно, что его имя Сцельников Михаил Викторович.

Во вторник, 2 сентября, Галицкий районный суд Львова будет избирать меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия.

Во время брифинга по задержанию подозреваемого правоохранители сообщили, что будут просить меру пресечения в виде ареста без залога.

Известно, что подозреваемому 52 года, он львовянин, не имел постоянной работы и зарабатывал случайными подработками. Курьером никогда официально не работал. Следствие проверяет участие других лиц в подготовке преступления.

Андрей Парубий был убит 30 августа во Львове. Злоумышленник, переодетый в курьера, произвел восемь выстрелов, после чего убедился в смерти депутата и скрылся. В городе объявили специальную операцию "Сирена".

31 августа правоохранители задержали подозреваемого на территории Хмельницкой области. Следствие считает, что нападение было тщательно спланировано, включая отслеживание передвижения политика и маршрута побега. Не исключается российский след в деле.

После задержания подозреваемому объявили о подозрении. Заместитель главы Национальной полиции Андрей Небытов отметил, что убийство могло быть заказным, и окончательные мотивы преступника будут определяться после завершения следственных действий.

Фокус писал, что мужчину якобы шантажировали российские спецслужбы информацией о том, где находится сын, который считается пропавшим без вести на войне.

На допросах подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия признался в содеянном и рассказал о контактах с Россией. Мужчина вышел на связь с представителями России во время попытки разыскать пропавшего без вести сына, военного ВСУ, который пропал без вести на Бахмутском направлении.

Напомним, в эти минуты во Львове прощаются с Андреем Парубием. В собор Святого Юра приехали политики, друзья и родные погибшего.