Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия рассказал о контактах с Россией, – СМИ

Подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия признался на допросах в содеянном и рассказал о контактах с Россией.

Related video

Мужчина вышел на связь с представителями России при попытке разыскать пропавшего без вести сына, военного ВСУ, который пропал без вести на Бахмутском направлении. Об этом рассказали источники "Радіо Свобода".

Следственные действия продолжаются, позицию подозреваемого и его адвокатов получить пока не удалось. По словам источников, обвиняемый в 2023 году узнал от побратимов сына о его пропаже без вести. Мужчина сразу начал мониторить российские соцсети, чтобы найти больше информации.

Впоследствии он начал общаться с россиянами, которые якобы сказали ему о гибели сына. По словам подозреваемого, представители РФ "оправдывали агрессию в Украине и обвиняли украинских чиновников в ее начале".

Как указали собеседники, подозреваемый сообщил россиянам о своем проживании во Львове и что "неоднократно видел" Парубия в городе. После этого он начал готовиться к убийству: достал оружие, велосипед, шлем и машину по поддельным документам для слежки за политиком.

По данным источников редакции, всю указанную информацию подозреваемый рассказал на первых допросах. Cейчас все детали проверяют следователи.

Отметим, что схожую версию событий описывало издание "Высокий замок". Российская сторона обещала помочь в том, чтобы вернуть тело погибшего сына в обмен на убийство Парубия.

Изначально убийство Андрея Парубия планировали на 23 августа, но неизвестные обстоятельства помешали этому.

Напомним, в партии "Европейская солидарность" ранее говорили, что с начала вторжения РФ в 2022 году Москва внесла Андрея Парубия в "расстрельный список".

Фокус уже писал, что экс-главу Верховной Рады Украины Андрея Парубия застрелили днем 30 августа во Львове. СМИ рассказывали, что в него стреляли восемь раз.