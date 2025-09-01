Хотел вернуть тело пропавшего сына: СМИ сообщили новые детали в деле об убийстве Парубия

По данным журналистов, подозреваемый якобы согласился работать на РФ, которая пообещала вернуть мужчине тело его пропавшего сына. Убийство Андрея Парубия было запланировано на 23 августа, однако выполнение преступления пришлось отложить.

Как пишет "Высокий замок", мужчина, задержанный по подозрению в убийстве бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия, якобы пошел на сотрудничество с российскими спецслужбами из-за личной трагедии — исчезновения его сына. В издании отмечают, что подозреваемый рассказал следователям о деталях подготовки преступления.

Согласно информации "ВЗ", российская сторона пообещала вернуть тело пропавшего парня в обмен на убийство известного украинского политика. Злоумышленник выбрал Андрея Парубия, поскольку знал, где он живет.

По данным издания, подготовка длилась почти год. Оружие подозреваемый получил от представителей РФ. Для побега после преступления он имел сразу три автомобиля, перемещение которых зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Убийство Андрея Парубия было запланировано на 23 августа, однако что-то помешало его осуществлению. Покушение на политика выполнили только 30 августа.

Мужчину задержали в Хмельницкой области в съемной квартире, где он скрывался после убийства. Подозреваемый заявил, что пистолет и мобильный телефон выбросил в водоем, а одежду сжег в Винниковском лесу.

Как сообщает "ВЗ", мужчина активно сотрудничает со следствием и подробно описывает подготовку к преступлению.

Напомним Фокус писал, что в полиции не подтвердили и не опровергли информацию о том, что подозреваемого в убийстве политика шантажировали российские спецслужбы.

Напомним, Фокус выяснил, какими политическими мотивами руководствовались организаторы убийства Андрея Парубия.