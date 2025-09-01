Хотів повернути тіло зниклого сина: ЗМІ повідомили нові деталі у справі щодо вбивства Парубія

За даними журналістів, підозрюваний нібито погодився працювати на РФ, яка пообіцяла повернути чоловіку тіло зниклого його сина. Вбивство Андрія Парубія було заплановано на 23 серпня, однак виконання злочину довелось відкласти.

Як пише "Високий замок", чоловік, затриманий за підозрою у вбивстві колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія, нібито пішов на співпрацю з російськими спецслужбами через особисту трагедію – зникнення його сина. У виданні зазначають, що підозрюваний розповів слідчим про деталі підготовки злочину.

Згідно з інформацією "ВЗ", російська сторона пообіцяла повернути тіло зниклого хлопця в обмін на вбивство відомого українського політика. Зловмисник обрав Андрія Парубія, оскільки знав, де він мешкає.

За даними видання, підготовка тривала майже рік. Зброю підозрюваний отримав від представників РФ. Для втечі після злочину він мав одразу три автомобілі, переміщення яких зафіксували камери відеоспостереження.

Вбивство Андрія Парубія було заплановано на 23 серпня, однак щось завадило його здійсненню. Замах на політика виконали лише 30 серпня.

Чоловіка затримали на Хмельниччині в орендованій квартирі, де він переховувався після вбивства. Підозрюваний заявив, що пістолет і мобільний телефон викинув у водойму, а одяг спалив у Винниківському лісі.

Як повідомляє "ВЗ", чоловік активно співпрацює зі слідством та детально описує підготовку до злочину.

