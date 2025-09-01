Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія розповів про контакти з Росією, — ЗМІ

Підозрюваний у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради України Андрія Парубія зізнався на допитах у скоєному і розповів про контакти з Росією.

Related video

Чоловік вийшов на зв'язок із представниками Росії під час спроби розшукати зниклого безвісти сина, військового ЗСУ, який зник безвісти на Бахмутському напрямку. Про це розповіли джерела "Радіо Свобода".

Слідчі дії тривають, позицію підозрюваного та його адвокатів отримати поки що не вдалося. За словами джерел, обвинувачений у 2023 році дізнався від побратимів сина про його зникнення безвісти. Чоловік одразу почав моніторити російські соцмережі, щоб знайти більше інформації.

Згодом він почав спілкуватися з росіянами, які нібито сказали йому про загибель сина. За словами підозрюваного, представники РФ "виправдовували агресію в Україні та звинувачували українських високопосадовців у її початку".

Як зазначили співрозмовники, підозрюваний повідомив росіянам про своє проживання у Львові і що "неодноразово бачив" Парубія в місті. Після цього він почав готуватися до вбивства: дістав зброю, велосипед, шолом і машину за підробленими документами для стеження за політиком.

За даними джерел редакції, всю зазначену інформацію підозрюваний розповів на перших допитах. Наразі всі деталі перевіряють слідчі.

Зазначимо, що схожу версію подій описувало видання "Високий замок". Російська сторона обіцяла допомогти в тому, щоб повернути тіло загиблого сина в обмін на вбивство Парубія.

Спочатку вбивство Андрія Парубія планували на 23 серпня, але невідомі обставини завадили цьому.

Нагадаємо, у партії "Європейська солідарність" раніше говорили, що від початку вторгнення РФ у 2022 році Москва внесла Андрія Парубія до "розстрільного списку".

Фокус уже писав, що екс-голову Верховної Ради України Андрія Парубія застрелили вдень 30 серпня у Львові. ЗМІ розповідали, що в нього стріляли вісім разів.