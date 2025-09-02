Підозрюваний у вбивстві Парубія діяв самостійно: в поліції розкрили нові деталі злочину (відео)

Правоохоронці наразі не виявили спільників підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія на території України. За даними поліції, після вчинення злочину чоловік чекав на інформацію від свого куратора для виїзду за кордон.

Related video

Заступник голови Національної поліції — начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов нагадав в ефірі телемарафону "Єдині новини" 2 серпня, що росіяни не полишають спроб вербувати українців для диверсій, протидії діяльності Збройних сил України, терактів і вбивств. Втім, за його словами, спільників на території України у підозрюваного у вбивстві ексспікера Верховної Ради не було.

Заступник голови Нацполіції розповів про спільників підозрюваного в убивстві Парубія. На відео з 1:40.

"Можна сказати, що станом на зараз ми не побачили спільників тут безпосередньо в Україні", — зазначив правоохоронець.

За словами Андрія Нєбитова, поліція з'ясувала, що підозрюваний збирався виїхати до Хмельницької області та переховуватися там певний час, а 1 вересня мав чекати інформації безпосередньо від свого куратора для незаконного виїзду за кордон України.

"Підозрюваний, якщо можна так сказати, співпрацює зі слідством. Він повністю розповідає про планування, підготовку і вчинення цього вбивства, а також про свої наміри виїхати за кордон", — розповів заступник голови Нацполіції.

Убивство Андрія Парубія: що відомо

У Львові 30 серпня вбили народного депутата від "Європейської солідарності" та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

Народна депутатка від "ЄС" Ірина Геращенко заявляла, що Андрій Парубій був у розстрільних списках РФ від початку повномасштабного вторгнення.

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія в залі суду 2 вересня зізнався у скоєному та заявив, що шантажу з боку РФ не було, а його вчинок був помстою українській владі.

Галицький районний суд Львова призначив підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія запобіжний захід у вигляді 60 діб у СІЗО.

2 серпня підозру у вбивстві депутата Парубія було перекваліфіковано: за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 112 (посягання на життя депутата України у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) затриманому загрожує покарання від 10-15 років до довічного ув'язнення.