Підозру у вбивстві депутата Парубія перекваліфіковано: затриманому загрожує довічне ув'язнення

У справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія змінено кваліфікацію кримінального правопорушення підозрюваного. Досудове розслідування триває за новими статтями Кримінального кодексу.

За інформацією Офісу Генпрокурора, правова оцінка дій підозрюваного тепер включає ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 112 (посягання на життя депутата України у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю). За ці статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічного ув’язнення.

"З огляду на це, прокуратура Львівської області подальше проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні доручила здійснювати Слідчому відділу УСБУ у Львівській області, за підслідністю", — йдеться в дописі.

Зазначається, що досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що 1 вересня дії 52-річного мешканця Львова, якого підозрюють у вбивстві народного депутата Андрія Парубія, були кваліфіковані за двома статтями Кримінального кодексу України: "умисне вбивство" та "незаконне поводження зі зброєю". Слідство клопотатиме про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

2 вересня під час судового засідання чоловік пояснив журналістам мотив свого вчинку. Він заявив, що це була його особиста помста українській владі та що жодного тиску чи шантажу з боку Росії не було. Підозрюваний зазначив, що обрав Андрія Парубія, бо той "був поруч", і додав, що сподівається на обмін, щоб знайти тіло свого сина.

Того ж дня Галицький районний суд Львова обрав Михайлу Сцельнікову, якого підозрюють у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без можливості внесення застави. Чоловіка помістили до слідчого ізолятора.

Вбивство Андрія Парубія — деталі

30 серпня у Львові було вчинено вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Нападник скоїв злочин просто на вулиці та зник із місця події, залишивши сліди та речові докази.

Пізніше в інтернеті з’явилися фото ймовірного злочинця: він їхав на мотоциклі, був у захисному шоломі та ніс за спиною велику жовту сумку. На місці злочину правоохоронці знайшли сім гільз. За даними журналістів, по посадовцю стріляли приблизно вісім разів.