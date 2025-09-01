Вбивство Андрія Парубія: кілер отримав підозру, нові подробиці (фото)

Дії 52-річного мешканця Львову, якого звинувачують у вбивстві Андрія Парубія, кваліфіковано за двома статтями ККУ — "умисне вбивство" та "незаконне поводження зі зброєю". Слідство клопотатиме за обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За інформацією Офісу Генерального прокурора, підозру у вчиненні злочину підписав керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет. Він особисто підтвердив, що зібрані докази дають підстави вважати причетним до злочину саме затриманого 52-річного львів’янина. За словами прокурора, підозра базується на об’єктивних фактах і доказах, які були здобуті під час слідства.

Чоловіку інкримінують умисне вбивство народного депутата України Андрія Парубія, а також незаконне поводження зі зброєю. Загалом, його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Вбивця Андрія Парубія отримав підозру Фото: Офіс генпрокурора

Наразі слідчі проводять комплекс невідкладних дій — зокрема, обшуки у місцях проживання та перебування затриманого. Усі процесуальні кроки відбуваються під наглядом прокурорів, які координують перебіг розслідування. За результатами цих дій буде підготовлене клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Як відомо, трагедія сталася 30 серпня у Львові. За даними слідства, підозрюваний здійснив вісім пострілів у народного депутата Андрія Парубія. Від отриманих поранень він загинув на місці. Після цього у Львові та на території області було оголошено спеціальну поліцейську операцію "Сирена".

Вже 31 серпня правоохоронці встановили місце перебування ймовірного вбивці. Чоловіка затримали на території Хмельницької області. Його доставили до органів слідства для проведення необхідних процесуальних дій.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці перевіряють мотиви злочину та інші обставини, що могли передувати трагедії.

Нагадаємо, що сьогодні Національна поліція оприлюднила перші фотографії із затриманням підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія. У поліції повідомили, що чоловік заздалегідь готувався до злочину — тривалий час стежив за потерпілим і планував свої дії. Ба більше, за словами голови Нацполіції Івана Вигівського, встановити його місце перебування та здійснити затримання вдалося протягом 36 годин після вбивства.

Також Фокус повідомляв, з посиланням на ЗМІ, що підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія могли шантажувати російські спецслужби. За даними журналістів, йому погрожували інформацією про сина, який зник безвісти на війні, а також обіцяли повідомити місце перебування його тіла.