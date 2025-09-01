Убийство Андрея Парубия: киллер получил подозрение, новые подробности (фото)

Действия 52-летнего жителя Львова, которого обвиняют в убийстве Андрея Парубия, квалифицированы по двум статьям УКУ — "умышленное убийство" и "незаконное обращение с оружием". Следствие будет ходатайствовать за избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

По информации Офиса Генерального прокурора, подозрение в совершении преступления подписал руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет. Он лично подтвердил, что собранные доказательства дают основания считать причастным к преступлению именно задержанного 52-летнего львовянина. По словам прокурора, подозрение базируется на объективных фактах и доказательствах, которые были получены во время следствия.

Мужчине инкриминируют умышленное убийство народного депутата Украины Андрея Парубия, а также незаконное обращение с оружием. В общем, его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Убийца Андрея Парубия получил подозрение Фото: Офис генпрокурора

Сейчас следователи проводят комплекс неотложных действий — в частности, обыски в местах проживания и пребывания задержанного. Все процессуальные шаги происходят под наблюдением прокуроров, которые координируют ход расследования. По результатам этих действий будет подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Как известно, трагедия произошла 30 августа во Львове. По данным следствия, подозреваемый совершил восемь выстрелов в народного депутата Андрея Парубия. От полученных ранений он погиб на месте. После этого во Львове и на территории области была объявлена специальная полицейская операция "Сирена".

Уже 31 августа правоохранители установили местонахождение предполагаемого убийцы. Мужчину задержали на территории Хмельницкой области. Его доставили в органы следствия для проведения необходимых процессуальных действий.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители проверяют мотивы преступления и другие обстоятельства, которые могли предшествовать трагедии.

