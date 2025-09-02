Подозрение в убийстве депутата Парубия переквалифицировано: задержанному грозит пожизненное заключение

В деле об убийстве народного депутата Андрея Парубия изменена квалификация уголовного правонарушения подозреваемого. Досудебное расследование продолжается по новым статьям Уголовного кодекса.

По информации Офиса Генпрокурора, правовая оценка действий подозреваемого теперь включает ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ст. 112 (посягательство на жизнь депутата Украины в связи с его государственной или общественной деятельностью). За эти статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненного заключения.

"Учитывая это, прокуратура Львовской области дальнейшее проведение досудебного расследования в указанном уголовном производстве поручила осуществлять Следственному отделу УСБУ во Львовской области, по подследственности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование продолжается.

Напомним, что 1 сентября действия 52-летнего жителя Львова, которого подозревают в убийстве народного депутата Андрея Парубия, были квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины: "умышленное убийство" и "незаконное обращение с оружием". Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

2 сентября во время судебного заседания мужчина объяснил журналистам мотив своего поступка. Он заявил, что это была его личная месть украинской власти и что никакого давления или шантажа со стороны России не было. Подозреваемый отметил, что выбрал Андрея Парубия, потому что тот "был рядом", и добавил, что надеется на обмен, чтобы найти тело своего сына.

В тот же день Галицкий районный суд Львова избрал Михаилу Сцельникову, которого подозревают в убийстве бывшего спикера Верховной Рады, меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без возможности внесения залога. Мужчину поместили в следственный изолятор.

Убийство Андрея Парубия — детали

30 августа во Львове было совершено убийство бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Нападавший совершил преступление прямо на улице и скрылся с места происшествия, оставив следы и вещественные доказательства.

Позже в интернете появились фотографии предполагаемого преступника: он ехал на мотоцикле, был в защитном шлеме и нес за спиной большую желтую сумку. На месте преступления правоохранители нашли семь гильз. По данным журналистов, по чиновнику стреляли примерно восемь раз.