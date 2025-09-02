60 суток за решеткой: подозреваемому в убийстве Андрея Парубия избрали меру пресечения

Галицкий районный суд Львова определил меру пресечения для львовянина Михаила Сцельникова, которого подозревают в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Известно, что его отправили в следственный изолятор на 60 дней без возможности внесения залога.

По информации корреспондентов hromadske, 52-летний подозреваемый не возражал против решения суда и будет оставаться во львовском СИЗО на время досудебного расследования.

