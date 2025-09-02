60 діб за гратами: підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрали запобіжний захід

Галицький районний суд Львова визначив запобіжний захід для львів’янина Михайла Сцельнікова, якого підозрюють у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Відомо, що його відправили до слідчого ізолятора на 60 днів без можливості внесення застави.

За інформацією кореспондентів hromadske, 52-річний підозрюваний не заперечував проти рішення суду і залишатиметься у львівському СІЗО на час досудового розслідування.

Новина доповнюється…