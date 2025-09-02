Подозреваемый в убийстве Парубия действовал самостоятельно: в полиции раскрыли новые детали преступления (видео)

Правоохранители пока не обнаружили сообщников подозреваемого в убийстве Андрея Парубия на территории Украины. По данным полиции, после совершения преступления мужчина ждал информацию от своего куратора для выезда за границу.

Заместитель главы Национальной полиции — начальник криминальной полиции Андрей Небытов напомнил в эфире телемарафона "Единые новости" 2 августа, что россияне не оставляют попыток вербовать украинцев для диверсий, противодействия деятельности Вооруженных сил Украины, терактов и убийств. Впрочем, по его словам, сообщников на территории Украины у подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной Рады не было.

Заместитель главы Нацполиции рассказал о сообщниках подозреваемого в убийстве Парубия. На видео с 1:40.

"Можно сказать, что по состоянию на сейчас мы не увидели сообщников здесь непосредственно в Украине", — отметил правоохранитель.

По словам Андрея Небытова, полиция выяснила, что подозреваемый собирался выехать в Хмельницкую область и скрываться там определенное время, а 1 сентября должен был ждать информации непосредственно от своего куратора для незаконного выезда за границу Украины.

"Подозреваемый, если можно так сказать, сотрудничает со следствием. Он полностью рассказывает о планировании, подготовке и совершении этого убийства, а также о своих намерениях выехать за границу", — рассказал заместитель главы Нацполиции.

Убийство Андрея Парубия: что известно

Во Львове 30 августа убили народного депутата от "Европейской Солидарности" и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Народный депутат от "ЕС" Ирина Геращенко заявляла, что Андрей Парубий был в расстрельных списках РФ с начала полномасштабного вторжения.

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия в зале суда 2 сентября признался в содеянном и заявил, что шантажа со стороны РФ не было, а его поступок был местью украинской власти.

Галицкий районный суд Львова назначил подозреваемому в убийстве Андрея Парубия меру пресечения в виде 60 суток в СИЗО.

2 августа подозрение в убийстве депутата Парубия было переквалифицировано: по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ст. 112 (посягательство на жизнь депутата Украины в связи с его государственной или общественной деятельностью) задержанному грозит наказание от 10-15 лет до пожизненного заключения.