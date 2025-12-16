Убийство Парубия: следствие нашло пистолет и установило, что подозреваемый был наводчиком

Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины и Национальная полиция продолжают расследование по делу об убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия. Подозреваемый публично оправдывал вооруженное вторжение России и отрицал факт войны, которая началась в 2014-м году.

В частности, правоохранители нашли пистолет Макарова с глушителем, который находился в тайнике, который злоумышленник обустроил после убийства Парубия. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко и пресс-служба СБУ.

Кроме того, Кравченко сообщил о новых доказательствах, свидетельствующих о том, что подозреваемый в убийстве Парубия мог быть причастен к ряду преступлений против основ нацбезопасности Украины.

"Следствием установлено, что подозреваемый действовал в пользу спецслужб российской федерации в условиях военного положения: передавал врагу информацию о размещении и перемещении подразделений Вооруженных Сил Украины; предоставлял разведывательные материалы для координации диверсионной деятельности", — сообщил Кравченко.

Также задокументированы факты публичного оправдания агрессии РФ, глорификации действий государства-агрессора и отрицание факта войны, начатой в 2014 году. В частности в период временной оккупации Бучи.

В СБУ сообщили, что провели экспертизу, которая установила, что именно из этого пистолета был произведен выстрел в депутата. В частности, на оружии обнаружили следы ДНК киллера.

Пистолет Макарова с глушителем Фото: СБУ Обустроенный тайник Фото: СБУ Обустроенный тайник Фото: СБУ

Также была получена видеозапись, на которой киллер обустраивает схрон с пистолетом в лесной местности и "отчитывается" об этом своему куратору из РФ.

Считается, что пистолет Макарова мужчина планировал использовать для совершения других заказных убийств на территории Украины.

Убийство Парубия — что известно

Напомним, что 30 августа во Львове неизвестный застрелил Андрея Парубия. Следствие установило, что нападавший был в форме курьера доставки: он подошел к политику, произвел несколько выстрелов и скрылся на электровелосипеде.

1 сентября в Хмельницкой области был задержан мужчина, которого подозревают в причастности к убийству Парубия.

В зале суда задержанный сделал первое заявление о том, почему пошел на это преступление. Также он пояснил, что вышел на связь с представителями России во время попытки разыскать пропавшего без вести сына, военного ВСУ, который пропал без вести на Бахмутском направлении.

Полиция выяснила, что подозреваемый после убийства собирался выехать в Хмельницкую область и скрываться там определенное время, а 1 сентября должен был получить информацию непосредственно от своего куратора для незаконного выезда за границу Украины.