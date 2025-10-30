В Киеве на почтовом отделении взорвалась посылка: есть пострадавшие, подробности
В Киеве на почте взорвалась посылка. Взрыв прогремел на сортировочном центре.
Полиция Киева устанавливает обстоятельства взрыва в помещении почты в Соломенском районе столицы, сообщили правоохранители.
По предварительным данным, взрыв произошел на сортировочном центре одного из почтовых операторов при осмотре одной из посылок. В результате происшествия пострадали пятеро работников отделения почты, медики оказывают им помощь.
На месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и медики.
Все причины взрыва устанавливаются.
Напомним, в июле этого года в Херсоне военнослужащему по "Новой поште" пришла посылка со взрывчаткой. К счастью, он вовремя сориентировался и не стал ее открывать.
На "Новой почте" также посоветовали внимательно проверять факт отправки посылки, связываться с отправителем и уточнять все детали. В случае аналогичных фактов, когда вам идет непонятное отправление, лучше обратиться к взрывотехникам и не забирать посылку.
Ранее в Харькове один военный погиб, а другой был ранен после того, как приехали забрать "волонтерский" скутер, в который была заложена взрывчатка
Новость дополняется