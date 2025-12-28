У Києві сталася різанина на станції метро, — ЗМІ

У Києві на станції метро "Контрактова площа" сталася сутичка. Внаслідок цього одному з чоловіків порізали обличчя.

Деталі інциденту наразі невідомі. Відео опублікував один з місцевих Telegram-каналів "Київ INFO". Через жорстокість кадрів, ми не публікуємо відео інциденту на сайті. Водночас його можна подивитися на нашому Telegram-каналі.

Там зазначили, що "якийсь неадекват порізав обличчя чоловіку". Що стало причиною конфлікту наразі невідомо.

Офіційних коментарів від поліції Києва або від КП "Київський метрополітен" наразі не надходило.

Нагадаємо, що вночі 20 грудня у центрі Києва трапилася масова сутичка між двома компаніями, яка переросла у бійку та стрілянину. Інцидент трапився під час комендантської години. За даними місцевих ЗМІ, у конфлікті нібито взяли участь близько десяти іноземців. Очевидці стверджують, що сутичка тривала близько години і супроводжувалася пострілами.

Відео дня

16 грудня стрілянина сталася у Святошинському районі Києва: правоохоронці намагалися затримати порушника, який чинив опір і застосував проти поліцейських газовий балончик.

А на початку листопада мешканці столичного району поблизу станції метро "Оболонь" почали скаржитись на маніяка з блакитним волоссям, який нападає на жінок з молотком, а в якості трофея відбирає взуття. У поліції заявили, що перевіряли інформацію про напади на тих локаціях, про які пишуть користувачі, але наразі підтверджень цим повідомленням правоохоронці не знайшли.