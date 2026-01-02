В Киеве частично ограничат теплоснабжение: кто останется без отопления на время ремонта

В Киеве продолжают работать над восстановлением инфраструктуры, которую атаковали ВС РФ. На левом берегу города частично отключат отопление, чтобы провести ремонтные работы.

"Коммунальные службы столицы продолжают работать над восстановлением городской инфраструктуры после вражеского обстрела, произошедшего в ночь на 27 декабря", — сообщили в Киевской городской государственной администрации 2 января.

Пресс-служба объяснила, что сейчас в Киеве — благоприятная погода, то есть нет сильных морозов. Поэтому 2 января специалисты проводят ремонтные работы на проспекте Соборности в Днепровском районе. На это время для 337 потребителей временно ограничат теплоснабжение.

Без отопления на время ремонта теплосети останутся жители жилых массивов Русановка и Березняки. В частности, речь идет о 160 жилых домах, 14 детсадах, 9 школах, 3 поликлиниках и 151 ведомственном учреждении.

"Завершить ремонтные работы планируют в течение суток, после чего теплоснабжение восстановят в полном объеме", — заверили в КГГА.

Напомним, 2 января в Киеве введены отключения света, и ДТЭК публиковали графики на этот день. Также известно, в какие часы будут обесточены потребители в Днепропетровской и Киевской областях, а в Одесской области графики до сих пор не действуют.

