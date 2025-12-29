Коли перестануть діяти графіки вимкнення світла: у Міненерго назвали строки та умову

Відключення світла в Україні навіть за умови повного припинення ударів ЗС РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури триватимуть не менше двох місяців.

Щонайменше стільки часу займе відновлення енергетичної структури, що дасть змогу повернутися їй до роботи без відключень, заявив в інтерв'ю Forbes Ukraine в.о. міністра енергетики Артем Некрасов із посиланням на нещодавні розрахунки.

Він розповів, що за три осінні місяці російські окупанти пошкодили 8000 МВт генерації. Станом на грудень, навіть попри триваючі атаки на енергетику України, близько половини цієї потужності відновлено.

За його словами, планувалося зайти в опалювальний сезон із 1000 МВт резервних потужностей. Цього мало бути достатньо для стабільного проходження зими. Але у вересні РФ почала масовано бити по енергосистемі. Таких щільних і прицільних атак досі не було.

"Росія атакує не тільки електростанції, а й електромережі, підстанції та газовидобувну інфраструктуру. На 26 грудня було дев'ять масованих ударів, кожні 10-15 днів", — зазначив Некрасов.

За місяць ЗС РФ вибивають близько шести десятків трансформаторів. Загалом же до кінця грудня зафіксовано понад 2000 ударів по енергомережах і близько 440 ударів по енергооб'єктах.

Окрім електропостачання, ЗС РФ також намагаються знищити або зруйнувати і теплопостачання, щоб залишити міста без газу в зимові морозні місяці. Їх основна мета — спробувати посіяти паніку, зломити опір і розділити суспільство.

Атаки на енергосистему та втрата її цілісності можуть призвести до суттєвого погіршення енергопостачання на Лівобережжі та окремих регіонах Правобережжя.

"Це дасть їм змогу просувати наративи, які розколюватимуть суспільство. Тому навряд чи мета — блекаут, адже ми відремонтуємося, перепідключимо і вийдемо з нього", — зазначає Некрасов.

Він не виключає, що після зими обстріли енергетики можуть припинитися, однак зараз план РФ — розгойдати ситуацію:

"Але ми виходимо з того, що атаки будуть постійно — формуємо запас обладнання, відновлюємо пошкоджене, працюємо 24/7".

Андрій Некрасов став біля керма Міненерго після звільнення міністра Світлани Гринчук. До цього він працював її першим заступником. Гринчук пішла у відставку після скандалу з розслідуванням НАБУ і САП про масштабну корупцію в енергетиці за участю топчиновників України.

Нагадаємо, 27 грудня вночі та вранці ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку на Київ та Київську область, під ударом опинилися й енергетичні об'єкти в інших регіонах. Унаслідок атаки — знеструмлено значну кількість споживачів у столиці та області, також є відключені через бойові дії споживачі на Чернігівщині.

Також повідомлялося, що Київ і східні регіони України опинилися на межі масштабного енергетичного колапсу через постійні атаки Росії.