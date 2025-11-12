Міністерка енергетики Гринчук ночувала у відстороненого глави Мін'юсту Галущенка, — Железняк

Міністерка енергетики Світлана Гринчук влітку кілька разів нібито ночувала у міністра юстиції Германа Галущенка.

Скандальну інформацію оприлюднив у своєму Telegram-каналі народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк із посиланням на стенограму судового засідання.

"Згідно з протоколом візуального спостереження Гринчук ночувала у Галущенка з 23 на 24 липня. 28 липня ще раз, при цьому хвіртку своїм ключем відмикала. Ще також з 11 на 13 серпня ночувала. Напевно, результати голосування за законопроєкт про ліквідацію НАБУ обговорювали P.S. Виходить, що у Германа є "обтягуючі штанці"", — йдеться в повідомленні.

10 листопада Железняк поділився кадром запису аудіорозмови з розслідування НАБУ і САП про масштабну корупцію в енергетиці, де обговорюється якась пані, котрій подобаються "хлопчики в обтягуючих штанцях".

"А тут ми дізнаємося, що "смотрящий" за енергетикою і помічник Деркача тримає на зарплаті тоді ще міністра екології на той момент (а зараз міністра енергетики) Світлану Гринчук", — написав парламентарій.

Уже незабаром Железняк подав до Верховної Ради постанову про звільнення Гринчук і Галущенка з посад членів уряду, і парламент зареєстрував їх.

Сьогодні стало відомо, що Галущенка відсторонено від виконання обов'язків.

Якщо Гринчук продовжує зберігати мовчання в соцмережах, то міністр юстиції відреагував.

"Повністю погоджуюся: потрібно ухвалити політичне рішення, а потім розбиратися з усіма деталями. Не тримаюся за посаду міністра і не буду триматися. Вважаю, що відсторонення на час розслідування — це цивілізований і правильний сценарій. Захищатиму себе в юридичній площині й доводитиму свою позицію", — написав Галущенко й обмежив коментарі під публікацією.

Нагадаємо, раніше Гринчук заявила, що не розуміє претензій до неї.

Також повідомлялося, як працювала корупційна схема в енергетиці, яку викрили НАБУ і САП.