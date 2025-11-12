Министр энергетики Гринчук ночевала у отстраненного главы Минюста Галущенко, — Железняк

Министр энергетики Светлана Гринчук летом якобы ночевала у министра юстиции Германа Галущенко.

Скандальную информацию обнародовал в своем Telegram-канале народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк со ссылкой на стенограмму судебного заседания.

"Согласно с протоколом визуального наблюдения Гринчук ночевала у Галущенко с 23 на 24 июля. 28 июля еще раз, при этом калитку своим ключом отпирала. Еще также с 11 на 13 августа ночевала. Наверное, результаты голосования за законопроект о ликвидации НАБУ обсуждали P.S. Выходит у Германа есть "обтягивающие штанишки"", – говорится в сообщении.

10 ноября Железняк поделился кадром записи аудиоразговора из расследования НАБУ и САП о масштабной коррупции в энергетике, где обсуждается некая дама, которой нравятся "мальчики в обтягивающих штанишках".

"А здесь мы узнаем, что "смотрящий" за энергетикой и помощник Деркача держит на зарплате тогда еще министра экологии на тот момент (а сейчас министра энергетики) Светлану Гринчук", – написал парламентарий.

Уже вскоре Железняк подал в Верховную Раду постановление об увольнении Гринчук и Галущенко с должностей членов правительства, и парламент зарегистрировал их.

Сегодня стало известно, что Галущенко отстранен от исполнения обязанностей.

Если Гринчук продолжает хранить молчание в соцсетях, то министр юстиции отреагировал.

"Полностью соглашаюсь: нужно принять политическое решение, а потом разбираться со всеми деталями. Не держусь за должность министра и не буду держаться. Считаю, что отстранение на время расследования – это цивилизованный и правильный сценарий. Буду защищать себя в юридической плоскости и буду доказывать свою позицию", – написал Галущенко и ограничил комментарии под публикацией.

Напомним, ранее Гринчук заявила, что не понимает претензий к ней.

Также сообщалось, как работала коррупционная схема в энергетике, которую разоблачили НАБУ и САП.