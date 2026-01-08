Украину засыпает снегом: как безопасно ездить на автомобиле зимой

Простые советы позволят подготовиться к поездке в снегопад и избежать неприятностей из-за сложных погодных условий.

Сильные снегопады и метели уже парализовали ряд важных трасс в Украине. Из-за непогоды уже зафиксировано более 200 ДТП, а местами остановлено движение грузовиков. Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба отметил, что над ликвидацией последствий непогоды работают 970 единиц снегоуборочной техники и более тысячи коммунальщиков.

Фокус напомнит основные правила езды в снег и мороз, которые сейчас чрезвычайно актуальны и позволят добраться до пункта назначения, избежав проблем.

Подготовка к поездке зимой

Подготовленный — значит защищенный. В снегопад желательно взять с собой складную лопату, буксировочный трос и сэнд траки, которые подкладывают под колеса, чтобы выехать из снежной ловушки. Запасные перчатки, теплая одежда, карманная грелка, питьевая вода и высококалорийные продукты (шоколад, орехи) также не будут лишними. Конечно, автомобиль должен быть заправленным, зимняя жидкость омывателя стекла — залитой, а аккумулятор — исправным и заряженным.

Не стоит лениться полностью очистить, прогреть и разморозить авто. Во-первых, чистые окна и зеркала — залог хорошей обзорности. Во-вторых, снежная "шапка" на крыше авто при торможении может съехать на лобовое стекло и перекрыть обзор, а это уже может привести к ДТП.

Руль стоит вращать в сторону заноса Фото: Skoda

Как правильно ездить в снегопад

Конечно, зимняя резина является обязательной в украинских условиях и если кто-то так и не переобулся или выбрал всесезонные шины, то лучше вообще не выезжать, чтобы избежать проблем. Да и вообще, отправляться в поездку желательно только при крайней необходимости.

Впрочем, и зимние шины — не панацея. Залогом безопасности является плавная езда. Стоит воздержаться от резких разгонов и торможений, да и руль слишком быстро вращать не следует. Желательно выбирать повышенную передачу, а также не пробовать быстро выскакивать из колеи на дороге.

Конечно же, важно соблюдать безопасную дистанцию и замедляться заблаговременно, поскольку тормозной путь на снегу значительно длиннее. И да, ABS не сокращает его, а только позволяет сохранить контроль над автомобилем. Если же ABS отсутствует, то стоит прибегнуть к прерывистому торможению, чтобы избежать блокировки колес.

Обязательным является включенный ближний свет фар, противотуманки тоже не помешают. А еще не лишним будет прислушиваться к своему автомобилю. К примеру, выключенная музыка позволит быстрее услышать звук пробуксовки колес.

Во время заноса на переднеприводном автомобиле следует добавить газа, а на заднеприводном — наоборот, отпустить акселератор. В обоих случаях руль необходимо поворачивать в сторону заноса.

Если же авто все же увязло, то стоит попробовать раскачать его вперед-назад, включая поочередно переднюю и заднюю передачу. Можно попробовать немного поворачивать рулем вправо и влево, чтобы поискать сцепление для передних колес. Также можно попробовать подложить под колеса ветки или коврик, чтобы они получили сцепление.

