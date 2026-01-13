Заводитесь в мороз без проблем: простые советы водителям

Завести автомобиль в сильный мороз — целый квест. Фокус собрал простые советы, которые позволят облегчить эту задачу.

В сильные морозы количество авто на украинских улицах существенно уменьшается, ведь часть из них просто не смогли завести утром. Основная причина — разряженный аккумулятор. Фокус расскажет, как завести автомобиль в сильный мороз, даже если аккумулятор подсел.

Подготовка авто к морозам

Опытные автомобилисты готовятся к зиме заранее. Проверить аккумулятор, генератор и свечи зажигания все же желательно до наступления холодов. Также желательно не использовать зимой минеральное моторное масло, ведь в мороз оно густеет и из-за этого мотор также может не завозиться.

Если же аккумулятор все же старенький или известно, что машина в сильные морозы не будет ездить несколько дней, то лучше снять аккумулятор и забрать домой — в тепле он точно сохранит заряд.

Бустер для аккумулятора не будет лишним зимой Фото: РБК-Украина

Как завести автомобиль в мороз

Чтобы разряженный аккумулятор не стал неприятной неожиданностью с утра, целесообразно приобрести провода для "прикуривания", а также пуско-зарядное устройство или же бустер. Его мощная батарея запитает аккумулятор и даст возможность завести двигатель. А дальше хватит 30-минутной поездки, чтобы достаточно зарядить исправный аккумулятор от генератора.

В случае, когда бустера нет, то стоит сначала прогреть аккумулятор — для этого достаточно на несколько секунд включить ближний свет фар. Вращать стартер рекомендуют не более 10 секунд, а если автомобиль не заводится, то лучше повторить процедуру.

На авто с механической КПП стоит выжать педаль сцепления и отпустить ее через несколько секунд после того, как двигатель "ожил". Это облегчит работу стартера.

Важно

Как завести дизельное авто в мороз

В дизельных авто (особенно старых) не стоит сразу крутить стартер после включения зажигания, а сначала дать прогреться свечам накаливания. У многих моделей есть специальный индикатор на панели приборов.

Индикатор прогрева свечей накаливания Фото: drive2.ru

Также для дизельных двигателей важную роль играет топливо. Летний дизель в мороз сгущается из-за кристаллизации парафина, что блокирует топливный фильтр и затрудняет запуск двигателя. Чтобы мотор завелся, придется прогревать топливную систему подручными методами.

В зимнем дизельном топливе есть специальные присадки, которые не дают ему загустевать. Также может помочь антигель — специальная присадка, которая повышает морозостойкость дизеля.

