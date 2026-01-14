Как быстро разморозить авто — простые и действенные методы

Растопить замерзшее авто сложно, но благодаря полезным советам и лайфхакам этот процесс можно существенно упростить.

Из-за сильных морозов немало авто в украинских дворах превратились в огромные глыбы льда и разморозить их оказались очень трудно. Кое-где владельцы даже не сразу смогли попасть в салон автомобиля, ведь двери банально примерзли.

Размораживать авто приходится долго и этот процесс требует усилий. Фокус собрал полезные советы, которые позволят его ускорить.

Замерзшую дверь не рекомендуется сильно дергать Фото: Freepik

Как открыть замерзший автомобиль

Конечно, сначала нужно попасть в авто, чтобы хотя бы завести его и включить обдув или обогрев стекла. Если не открываются водительские двери, попробуйте пассажирские — возможно они меньше примерзли.

Резко дергать дверь не стоит, ведь можно и ручку оторвать. Лучше несколько раз прижать дверь к кузову и отпустить. Это позволит разрушить корку льда между дверью и уплотнителем.

Відео дня

Пригодятся специальные жидкости или спреи для размораживания дверей. Можно воспользоваться и теплой водой, но не кипятком, ведь от перепада температур может повредиться лакокрасочное покрытие и даже треснуть стекло.

Фото: Freepik

Размораживаем окна автомобиля

Чтобы быстрее разморозить окна авто, можно использовать зимнюю жидкость для омывателя, спиртовой или солевой раствор воды или лимонный сок. Целесообразнее не наносить их на лед, а сделать в нем отверстие и залить туда — так эти жидкости будут действовать эффективнее.

Конечно же, можно воспользоваться скребком, но только пластмассовым. Металлические предметы могут повредить авто.

Важно

Украину засыпает снегом: как безопасно ездить на автомобиле зимой

Как предотвратить обледенение авто

Чтобы неприятная ситуация не повторилась, лучше на ночь протереть окна авто, а затем профилактически нанести на стекло тот же спиртовой раствор или лимонный сок. Также можно положить полотенце, которое будет впитывать в себя влагу. Резиновые уплотнители лучше регулярно обрабатывать силиконовой смазкой.

Ранее Фокус рассказывал, как завести автомобиль в сильный мороз.

Также мы писали о лучших внедорожниках 2026 года.