Лайфхаки для водителей: как разморозить стекло автомобиля за считанные минуты (фото)

Существует несколько простых способов быстро расчистить замерзшее стекло автомобиля. Пригодятся лимон, картофель и уксус.

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Даже в небольшой мороз стекло автомобиля может покрыться коркой льда и на его чистку тратится драгоценное время. Впрочем, есть простые и недорогие способы быстро разморозить стекло. О них рассказало издание The Sun.

Если автомобиль не имеет подогрева лобового стекла, то размораживать его придется довольно долго. Конечно, можно воспользоваться скребком, однако в этом случае существует риск поцарапать стекло и потом тратить деньги на его полировку.

Лимон позволит быстро разморозить стекло Фото: Freepik

Быстро разморозить стекло авто поможет лимон. Нужно выжать его сок, а чуть позже смыть его теплой водой. Лимонная кислота ускорит таяние льда и позволит быстрее его убрать.

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Вместо лимона можно использовать воду с растворенной в ней солью, ведь она имеет более низкую температуру замерзания, чем пресная вода.

А чтобы лед не образовывался на стекле авто, стоит на ночь обработать его спиртовым раствором, уксусом или картофельным соком (натереть разрезанной картофелиной). Эти вещества также замерзают при очень низких температурах. Также можно оставить на лобовом стекле махровое полотенце — оно впитает влагу и не даст ему замерзнуть.

Ранее Фокус рассказывал, как быстро разморозить омыватель стекла.

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