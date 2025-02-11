Простий лайфхак дасть змогу водіям заощадити кілька сотень гривень за лічені хвилини (відео)

Замінити салонний фільтр авто можна своїми силами. Не всі автолюбителі знають, що це проста і швидка процедура.

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Автомобіліст зможе зекономити гроші на СТО завдяки дуже простому лайфхаку. Для цього необхідно потрапити до "секретного" відділення в салоні авто, повідомляє британське видання The Mirror.

У цьому відсіку схований фільтр салону авто. Для того, аби його замінити, не обов’язково звертатися на сервіс, адже це можна зробити своїми силами. Для довідки: наразі заміна салонного фільтру в Україні коштує від 150 до 300 гривень.

У переважній більшості автомобілів фільтр салону схований у відсіку за бардачком. Аби потрапити туди, потрібно відкинути його кришку (вона фіксується спеціальним кріпленням).

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Після цього достатньо лише відкрити кришку, витягнути фільтр та замінити його новим. Ця нескладна процедура займає лічені хвилини, проте є досить важливою, адже йдеться про здоров’я водія та пасажирів.

Салонний фільтр відповідає за очищення повітря, яке потрапляє в авто через систему вентиляції та кондиціонування. Він затримує пил, бруд, пісок чи кіптяву, а дещо дорожчий вугільний фільтр салону також перешкоджає потраплянню всередину хімічних речовин та усуває неприємні запахи.

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